Maria Kosiarz

"Deklaracja Kaczyńskiego, że 'nigdy z Braunem', brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu podsumował w ten sposób wypowiedź prezesa PiS, który przekazał, że nie zamierza wchodzić w koalicję z Konfederacją Korony Polskiej.

  • Jarosław Kaczyński deklaruje, że nie wejdzie w koalicję z Grzegorzem Braunem i jego ugrupowaniem Konfederacja Korony Polskiej.
  • Donald Tusk publicznie podważa szczerość deklaracji Kaczyńskiego, wskazując, że bez współpracy z ugrupowaniem Brauna PiS nie ma szans na powrót do władzy.
  • Grzegorz Braun mierzy się z licznymi zarzutami, a jego partia zyskuje coraz większe poparcie społeczne.
Premier Donald Tusk w mocnych słowach odpowiedział na deklarację Jarosława Kaczyńskiego, który oświadczył w Sejmie, że uważa Grzegorza Brauna za "polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej".

Szef rządu w internetowym wpisie uznał, że bez współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Kaczyński "nie ma żadnych szans na zdobycie władzy, a dla władzy, jak wiadomo, jest gotów poświęcić wszystko".

Kaczyński krytykuje Brauna. Mocna odpowiedź Tuska

"Deklaracja Kaczyńskiego, że 'nigdy z Braunem' brzmi obiecująco i racjonalnie. Szkoda, że nie ma nic wspólnego z rzeczywistością" - pisał w sobotę na platformie X Donald Tusk.

Zdaniem premiera, Prawo i Sprawiedliwość nie poradzi sobie w nadchodzących wyborach parlamentarnych startując samodzielnie. Jak stwierdził, mimo niepochlebnych wypowiedzi Kaczyńskiego na temat Brauna i jego ugrupowania, ostatecznie będzie musiał udać się do niego z propozycją stworzenia koalicji.

Choć polityk PiS przekonuje, że nie zamierza stanąć ramię w ramię z Grzegorzem Braunem, kierowana przez niego Konfederacja Korony Polskiej odnotowuje w sondażach coraz wyższe wyniki.

Według badania przeprowadzonego przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski, partia Grzegorza Brauna może liczyć na poparcie 9,7 proc. Polaków.

    Prezes PiS uderza w Brauna. "Dalece przekroczył granice"

    Podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie Jarosław Kaczyński był pytany, czy kiedykolwiek rozmawiał z liderem Konfederacji Korony Polskiej oraz czy "uważa go za niebezpiecznego polityka".

    - Nigdy z nim nie rozmawiałem i uważam go za polityka, który dalece przekroczył te granice, które są nieprzekraczalne dla polityków w naszej sferze cywilizacyjnej - odparł prezes PiS.

    Kaczyński ma nadzieję, że "Konfederacja Korony Polskiej nie znajdzie się w parlamencie" i zostanie zepchnięta na margines polityczny.

    - Poza tym są jeszcze kwestie jego różnych obecności w Moskwie. Tu jest mnóstwo przesłanek, żeby powiedzieć: "tu jest granica" - mówił prezes PiS. Dodał, że jego ugrupowanie nie zamierza tej granicy przekroczyć.

      Zarzuty wobec Grzegorza Brauna. W toku kilka postępowań

      W związku ze wzrostem poparcia dla Konfederacji Korony Polskiej, politycy koalicji rządzącej coraz częściej uderzają w ugrupowanie Grzegorza Brauna. Parlamentarzyści podkreślają, że obecność prawicowej partii w Sejmie może zagrozić bezpieczeństwu Polski.

      Wobec Grzegorza Brauna toczy się obecnie kilka spraw sądowych. Lider Konfederacji Korony Polskiej jest oskarżony m.in. o obrazę uczuć religijnych w związku z incydentem, do którego doszło w Sejmie w grudniu 2023 roku. Podczas jednej z uroczystości polityk zgasił świece chanukowe przy pomocy gaśnicy i naruszył nietykalność cielesną kobiety biorącej w niej udział.

      Braun usłyszał również zarzuty ws. naruszenia nietykalności cielesnej ginekolożki Gizeli Jagielskiej i uniemożliwienia jej wykonywania obowiązków zawodowych oraz ws. incydentu w budynku Narodowego Instytutu Kardiologii z 2022 roku, gdy zaatakował dyrektora placówki byłego ministra zdrowia, dr. Łukasza Szumowskiego.

