W skrócie Donald Tusk skomentował propozycję prac nad nową konstytucją przedstawioną przez Karola Nawrockiego.

Premier stwierdził, że nie będzie dla niej większości konstytucyjnej.

W piątek rzecznik prezydenta poinformował, że 3 maja powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji

Premier Donald Tusk w czasie konferencji przed wylotem do Armenii odniósł się do propozycji prac nad nową konstytucją, przedstawioną przez Kancelarię Prezydenta.

Nowa konstytucja. Donald Tusk: Prezydent dobrze wie

- Mieliśmy jedną z pierwszych i najlepszych konstytucji na świecie. Slogany Targowicy były zbieżne ze sloganami polskiej prawicy. Wszystko skończyło się zdradą - powiedział premier, odnosząc się do obchodzonego 3 maja Święta Konstytucji.

- Pan prezydent dobrze wie, że ani dziś, ani jutro, ani pojutrze większości konstytucyjnej na rzecz jego pomysłów nie będzie, więc tak naprawdę raczej chodzi o polityczną grę - przekazał Tusk.

Szef rządu ocenił, że jego zdaniem "będzie to tylko kolejne zamieszanie". - A Polska dzisiaj potrzebuje przede wszystkim stabilności - dodał.

- Jestem gotowy do poważnej rozmowy na temat konstytucji, ale przede wszystkim w jaki sposób realnie przestrzegać zapisów konstytucyjnych, z każdym, także z panem prezydentem Nawrockim - zadeklarował szef rządu.

Premier odpowiadając na pytanie o to, czy politycy koalicji rządzącej powinni przyjąć zaproszenie i wstąpić do rady, Tusk stwierdził, że "nie ma żadnego problemu, żeby prowadzić dialog z każdym, kto chce albo udaje, że chce poprawiać sytuację w Polsce". - Naprawdę nie trzeba mnie do tego namawiać. Ale chciałbym, żeby to było coś naprawdę serio i coś poważnego - kontynuował.

Donald Tusk uderza w PiS. "Psuli ustrój w Polsce"

Tusk uderzył bezpośrednio w Prawo i Sprawiedliwość. Stwierdził, że "żeby zmienić konstytucję w Polsce, to trzeba mieć wspólny pogląd na politykę, na wartości, na ustrój Polski, wspólny pogląd między Koalicją Obywatelską i Prawem i Sprawiedliwością.

- Dzisiaj PiS zrobiło wszystko - znaczy nie dzisiaj, przez przez ostatnie osiem lat - żeby naruszyć fundamenty ładu konstytucyjnego - powiedział.

- Więc trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać - dodał Tusk, stwierdzając, że "trudno będzie przekonać, że ta inicjatywa jest szczera i że naprawdę ma na celu coś więcej niż tylko polityczny interes Karola Nawrockiego".

Nowa konstytucja. Propozycja Karola Nawrockiego

W piątek rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz w "Graffiti" na antenie Polsat News poinformował, że 3 maja na Zamku Królewskim powołana zostanie rada ds. nowej konstytucji.

Leśkiewicz mówił, że Kancelaria Prezydenta proponuje, by każdy klub wyznaczył dwóch przedstawicieli, a koło po jednym, który weźmie udział w pracach.

- Dołączymy także zespół ekspertów i ta rada będzie pracowała nad projektem nowej Konstytucji - wskazywał.

Projekt nowej ustawy zasadniczej ma zostać opracowany do końca kadencji Karola Nawrockiego, która upływa w 2030 r. - Wtedy prezydent chce położyć na stół projekt konstytucji - powiedział rzecznik.

