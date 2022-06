Tusk odpowiada, kto powinien zostać prezydentem. "To oczywiste"

Donald Tusk w TVN24 odniósł się do pojawiających się informacji na temat konfliktów w kierownictwie Platformy Obywatelskiej.



- Proszę życzyć każdej partii, by jej liderzy współpracowali ze sobą tak dobrze, jak my to robimy - powiedział.

Kto powinien zostać prezydentem Polski?

Na pytanie o to, kto powinien zostać kolejnym prezydentem Donald Tusk stwierdził, że Rafał Trzaskowski były odpowiednim kandydatem. - To oczywiste - podkreślił szef PO.

Jak zapowiedział Tusk, mimo tego, że jeszcze nie uzgodnił daty z Rafałem Trzaskowskim, ma zamiar pojawić się na Campusie Polska Przyszłości.

Donald Tusk wrócił, bo sytuacja w Polsce jest "fatalna"

Szef PO ocenił także, że obecnie w Polsce "sytuacja jest tak fatalna". Jak dodał, to właśnie było powodem jego powrotu do kraju.

- Władzę i odpowiedzialność za Polskę, ja jestem gotów przyjąć choćby dzisiaj; nawet chwili bym się nie zawahał - powiedział Tusk.