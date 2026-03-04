W siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych z udziałem premiera Donalda Tuska trwa spotkanie Zespołu Koordynacyjnego w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie.

- Te nasze przygotowania do akcji pomocy, dlatego że nasza praca toczy się już od soboty, one są bardziej zaawansowane niż państw najbardziej zaangażowanych w konflikt - przekazał szef polskiego rządu.

Donald Tusk apeluje do Polaków

- Wiem, że zespół przygotował wszystkie potrzebne narzędzia. Samoloty są do dyspozycji, samoloty i rządowe i samoloty wojskowe. Jeszcze raz chcę powtórzyć to, żeby wszyscy też nasi obywatele dobrze to zrozumieli. Z polskiej strony zespół koordynujący przygotował wszystkie narzędzia, które są niezbędne do pomocy Polakom, którzy utknęli tam, ale skuteczna akcja wymaga koordynacji bardzo wielu składowych, które nie zawsze są zależne od polskiego rządu - mówił premier Donald Tusk.

Szef rządu dodał, że dobrze wygląda współpraca z biurami podróży i cywilnymi liniami lotniczymi, ale apeluje o rozsądek do wszystkich, którzy zamierzają wybrać się na Bliski Wschód.

- Jeśli ktoś naprawdę nie musi tam lecieć, to niech nie leci. Ja wiem, że to może być związane z konsekwencjami finansowymi, no ale warto mieć świadomość, że za chwilę ten, kto leci dzisiaj, jutro będzie być może czekał na pomoc państwa i będzie chciał się ewakuować, więc zwracam się do wszystkich jeszcze raz: Kto nie musi, niech nie leci - zaznaczył.

Samoloty z Polski na Bliski Wschód. Jest decyzja ws. chorej Polki

- Decyzja o wysłaniu transportu lotniczego dla potrzebujących ze względu na stan zdrowia jest już w realizacji. W ciągu kilkunastu godzin samolot z medycznym priorytetem powinien wylądować w Omanie - dodał premier.

Przekazał, że oczekuje na to między innymi poważnie chora Polka, która tego transportu potrzebuje.

Jak stwierdził, "jeśli samolot poleci po chorych, a będzie także miejsce dla zdrowych - w miarę możliwości ewakuujemy każdego, kto będzie tego potrzebował".

- Musimy traktować wszystkich bez wyjątku, jako naszych obywateli, którzy potrzebują w tej trudnej sytuacji pomocy państwa - koniec, kropka - zaapelował do ministrów.

Rozwiń

Radosław Sikorski: Zabiegamy o to, by samoloty z ZAE przyleciały do Warszawy

- Ku końcowi ma się ewakuacja naszych obywateli z terenu Izraela i Jordanii. Z obu tych krajów dobre kilkaset osób zostało wywiezionych drogą lądową z pomocą naszych konsuli w jedynym przejściu granicznym w Akaba do Egiptu. Lotniska w Egipcie są otwarte - mówił z kolei szef MSZ Radosław Sikorski.

- Bardziej skomplikowana sytuacja jest w Libanie, a największe skupisko naszych obywateli mamy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W ZEA, w Bahrajnie, w Kuwejcie nasi obywatele są gośćmi tamtych rządów - stwierdził.

- Z tego, co wiemy na tą minutę, bo sytuacja zmienia się co chwila, Emiraty planują w najbliższych dniach wylot około 100 samolotów swoimi liniami i zabiegamy o to, aby jak największa proporcja z nich przyleciała także do Warszawy - dodał wicepremier.

Władysław Kosiniak-Kamysz o możliwościach ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu

- Wszystkie polskie kontyngenty wojskowe, ponad 400 żołnierzy, działają cały czas w stanie najwyższych klauzul bezpieczeństwa, największych poziomów bezpieczeństwa. Oni służą pomocą tam na miejscu, jeżeli pomoc przy ewakuacji będzie wymagała ich zaangażowania i wsparcia - na pewno będzie to udzielane - przekazał minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Pan premier zwrócił uwagę na możliwości transportowe. One są planowane, ale one będą podejmowane ostatecznie dopiero kiedy te sloty, te możliwości startu, lądowania będą na tyle bezpieczne, żeby cała operacja mogła się odbyć, żeby nie doszło do sytuacji, w której nasze samoloty dolecą, ale nie będą mogły wrócić, bo to by było jeszcze trudniejsze - dodał wicepremier.

Wkrótce więcej informacji...

Bosak w "Graffiti" o wojnie na Bliskim Wschodzie: Nasze interesy cierpią Polsat News