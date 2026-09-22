W skrócie Donald Tusk poinformował o planie wprowadzenia rocznego limitu wynagrodzeń dla lekarzy z publicznych środków na poziomie około 900 tysięcy złotych.

Nowelizacja ustawy przewiduje, że lekarze będą mogli być zatrudnieni maksymalnie na dwóch etatach finansowanych z NFZ.

Premier wyjaśnił, że zmiany mają ograniczyć nadużycia w systemie ochrony zdrowia i dotyczyć będą wyłącznie środków publicznych, nie wpływając na dochody z prywatnej praktyki.

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Premier Donald Tusk zdradził, czym będą zajmować się ministrowie na wtorkowym posiedzeniu rządu. - Na ten dzień pacjenci i na pewno też większość lekarzy czekało z nadzieją, że szybko i skutecznie naprawimy system zdrowia - przekazał.

Jak dodał, chodzi głównie o te rejony, gdzie dochodzi do nadużyć. Zaznaczył, że ludzie oczekują szybkich zmian. - I dlatego dzisiaj będziemy mieli do rozstrzygnięcia pięć projektów ustaw. Ich celem jest, aby ograniczyć do minimum wszystkie pola do nadużyć - zaznaczył.

- Polacy chcą mieć dostęp do możliwie dobrych i szybkich usług medycznych. Pacjenci i, w przygniatającej większości także lekarze, chcą mieć system, w którym nikt nie będzie podejrzewał środowiska medycznego o nadużywanie władzy i nadużywanie pieniędzy - wyjaśnił Tusk.

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- Najważniejsze zmiany, jakie proponujemy, to są te zmiany, które uniemożliwią już w najbliższej przyszłości wyzyskiwanie systemu Narodowego Funduszu Zdrowia na nieuzasadnione zarobki, jeśli chodzi o wysokość i nakład pracy - przekazał premier.

Tusk podkreślił, że lekarz to zawód najwyższego zaufania. - Ludzie powinni tam zarabiać dobrze, ale musimy ukrócić te metody, które zbudowały grupę tzw. milionerów - dodał.

- Dlatego podjęliśmy decyzję, aby w projektach ustaw ograniczyć te kominy, założyć pułap górny i on na pewno nie jest jakoś szczególnie dotkliwy dla tych, którzy uczciwie chcą pracować w tym systemie, jaki mamy w Polsce - wyjaśniał.

Szef rządu wyjaśnił, że cały czas chodzi o środki publiczne, z NFZ-u. - Nie dotykamy tutaj tego, co lekarz zarabia, mając prywatną praktykę, porady prywatne, itd. - dodał.

- Lekarz będzie mógł pracować maksymalnie na dwóch etatach i wtedy to maksymalne wynagrodzenie w skali roku na pewno nie przekroczy miliona, będzie to około 900 tysięcy złotych - przekazał premier. Jak wyjaśnił, to trochę ponad 70 tysięcy złotych miesięcznie.

- To jest wynagrodzenie nie tylko godne, ale nadal będzie to wynagrodzenie jedno z najwyższych w Europie, żeby nikt nie miał wątpliwości. Tutaj nie ma niczyjej krzywdy - ocenił.

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Premier wyraził nadzieję, że proponowane zmiany wejdą w życie tak szybko, jak to tylko możliwe. - Projekt dziś będzie przesłany do Sejmu. I zawsze jest to pytanie o podpis prezydenta. Ale w momencie, kiedy ustawa wejdzie w życie, to ona wejdzie w życie w miesiąc po uchwaleniu - zaznaczył Tusk.

- Nowe umowy będą zawierane już w rygorze nowej ustawy. Umowy stare, które nie wygasają w tej chwili, będą wymagały dużo pracy od jednostek. To jest poważny wysiłek, ale postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas -dodał premier.

- To nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum sześć miesięcy - podkreślił Tusk.

Proponowane zmiany w zarobkach lekarzy to reakcja na ujawniane przez media nieproporcjonalne zarobki lekarzy w państwowych placówkach. Zaczęło się od sprawy lekarza i byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka. Jako koordynator SOR-u w Warszawskim Szpitalu Południowym miał w trakcie specjalizacji z anestezjologii zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł.

Ponad to premier wskazał inne przykłady wysokich zarobków, takie jak lekarz z Braniewa, który według dokumentacji z NFZ pracował 72 godziny na dobę, czy ortopeda z Grójca, zarabiający ponad 3 miliony złotych rocznie. Zdarzały się też szpitale, w których koszty wynagrodzeń przewyższały cały budżet.



