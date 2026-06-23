Donald Tusk podkreślił, że "obie strony powinny zauważyć, że warto być przyzwoitym". - W tym przypadku to się też opłaca - mówił, odnosząc się do relacji Polski z Ukrainą.

Chodzi o napięcia powstałe po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia "Bohaterów UPA" i późniejszym odebraniu Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Konferencja ws. Ukrainy. Tusk: Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów

- Przygotowywaliśmy Konferencję Odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Ona się odbędzie, niezależnie od tego, kto psuje nam robotę w tej chwili w Warszawie i w Kijowie. Nie ja będę decydował, kto ze strony ukraińskiej przyjedzie na konferencję, bo tam cały czas trwają narady w Kijowie. Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Także dlatego, że przygotowaliśmy na konferencję i pomogliśmy przygotować 200 porozumień i umów - powiedział premier.

Umowy mają dotyczyć polsko-ukraińskich przedsięwzięć po zakończeniu wojny. - Mówimy o setkach miliardów dolarów i to nie są polskie pieniądze, tylko to będą pieniądze do wydania, także przez polskie firmy w Ukrainie, po zakończeniu wojny.

Jak podkreślił szef rządu, w interesie Polski i Ukrainy jest, by nasza współpraca funkcjonowała.

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