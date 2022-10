Tusk o wykładowcach Akademii PiS. "Wyobraźnia podpowiada akademię złodziei"

Były premier zaczął przemówienie od wspomnienia porannej wizyty w miasteczku nauczycieli w Warszawie, gdzie protestowali, domagając się m.in. reformy edukacji. - Byliśmy zasmuceni, że to kolejny dzień nauczyciela, który "krzyczy" na temat tego, co się dzieje z polską szkołą, zawodem nauczyciela i nauczyciela. Niektóre nauczycielki miały łzy w oczach - opowiadał Donald Tusk.

Przywołał wypowiedź wiceministra edukacji i nauki Dariusza Piontkowskiego, który powiedział, że "nauczyciele zarabiają bez nadgodzin siedem tysięcy złotych na rękę".

- Nie wiem, co ten człowiek myśli i co robi w resorcie edukacji. Tak samo jak Kaczyński rzekł, że ci pracujący w ochronie zdrowia za dużo zarabiają. A Glapiński? Usłyszeliśmy, że jest inflacja, bo Polacy mają za dużo pieniędzy. Oni chyba naprawdę w to wierzą.

Akademia PiS. Tusk: Obajtek mógłby opowiedzieć, jak z wójta stać się szejkiem

Tusk przypomniał też o otwarciu Akademii PiS.

- W Warszawie jest taka miejska legenda, że w ukryciu działa akademia złodziei ucząca jak się włamać, jak okraść. Od razu mi się skojarzyło... Kiedy przeczytałem listę wykładowców, wyobraźnia podpowiedziała mi, na jaki temat mogliby te wykłady wygłaszać. Jednym z nich ma być pan Obajtek. Mógłby opowiedzieć, jak z wójta - za publiczne pieniądze - stać się szejkiem naftowym. Premier Morawiecki poprowadziłby religioznawstwo i zajęcia: "Kościół, działki, pieniądze". Anna Zalewska mogłaby mieć zajęcia pod hasłem: "Kontenery PCK jako źródło finansowania kampanii wyborczej". Doktor minister Szumowski studentom wytłumaczyłby, że przysięga Hipokratesa i zasada "po pierwsze nie szkodzić" to "po pierwsze zarobić" - ironizował Tusk.