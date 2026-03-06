Premier na wstępie spotkania przypomniał, że w kraju wylądowały już dwa samoloty wojskowe z ewakuowanymi Polakami. Na pokładzie były przede wszystkim osoby, które wymagały pomocy medycznej.

Od 1 marca ponad 2800 Polaków ewakuowało się z terenów zagrożonych - przekazał Tusk.

- To jest rzeczywiście duża, ale chciałbym od razu państwu powiedzieć, że nie ma najmniejszego powodu, abyście czuli jakąś szczególną satysfakcję z tego, co do tej pory udało się zrobić, ponieważ bardzo dużo ludzi czeka ciągle nie tylko na pomoc, ale również na informacje - tłumaczył premier.

- Mam tez dużo sygnałów, że nie wszędzie ludzi odpowiedzialni za informacje, za bezpośredni kontakt działają tak, jak powinni - dodał lider Koalicji Obywatelskiej.

- Bardzo proszę, żeby monitorować przez 24 godziny na dobę, kto, jak pracuje - przekazał Tusk, zwracając się do szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

Premier podkreślił, że "sygnały o zagrożeniach wojennych są ciągle bardzo niepokojące. Sytuacja może się zagęszczać, szczególnie w Dubaju".

- Unia Europejska jest gotowa współfinansować naszą akcję ewakuacyjną w ramach mechanizmu europejskiego, jeśli na pokładzie naszych samolotów miejsce znajdą także inni obywatele UE. Oczywiście dla nas priorytetem są obywatele polscy, ale proszę elastycznie i inteligentnie korzystać z tego mechanizmu - poinformował.

Jak zauważył Tusk, obywatele Polski również będą mogli korzystać z tego mechanizmu w samolotach innych państw UE.

Szef rządu mobilizował do działania w obliczu kryzysowej sytuacji. - Niech nie liczą na pobłażliwość ci, co do których będziemy mieli pewność, że nie zdali egzaminu z jakiegoś niewyjaśnionego powodu. Wszyscy muszą absolutnie być w najwyższej gotowości i skoncentrowani - podkreślił.

Podczas zebrania głos zabrał również szef MSZ. Poinformował, że służby dyplomatyczne Polski "praktycznie zakończyły" ewakuację z Izraela, Jordanii i Libanu. - Jordanię opuściło przy pomocy naszych konsuli ok. 800 osób, a Izrael 360 osób - przekazał.

- Niestety konflikt się rozszerza na nowe kraje. Mamy poważną sytuację naszych obywateli w Katarze, bo zwiększyła się liczba i intensywność nalotów, tam są ataki balistyczne i drony. Dzisiaj będę rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Kataru - przekazał Radosław Sikorski.

