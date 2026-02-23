W skrócie Donald Tusk i Jonas Gahr Store spotkali się w Camp Jomsborg, aby omówić współpracę obronną Polski i Norwegii.

W trakcie konferencji prasowej po spotkaniu premier Tusk odniósł się do propozycji stworzenia europejskiego systemu odstraszania nuklearnego, podkreślając potrzebę dyskrecji oraz brak szczegółów.

Obaj premierzy zostali zapytani o sprawę Jeffreya Epsteina. Donald Tusk nazwał ją "zbrodnią przeciwko ludzkości".

Spotkanie Donalda Tuska i Jonasa Gahra Store'a odbyło się na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych - Camp Jomsborg - w Lipie (woj. podkarpackie). Jednostka ta została utworzona w październiku 2025 roku na potrzeby szkolenia sił zbrojnych Ukrainy z inicjatywy Królestwa Norwegii.

Głównym tematem poniedziałkowego spotkania premierów była współpraca przemysłowa i obronna Polski z Norwegią. W trakcie konferencji Donald Tusk podkreślał, że wraz z premierem Norwegii mają "bliskie poglądy", dotyczące rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- My Polacy wiemy, jak ważna jest ta inicjatywa zacieśnienia więzi na rzecz współpracy - mówił szef polskiego rządu.

- Polska i Norwegia współpracują bez jakichkolwiek rys - dodał Jonas Gahr Store.

System odstraszania nuklearnego. Tusk o propozycji Francji i Niemiec

W trakcie konferencji prasowej nie zabrało również tematu niedawnej deklaracji kanclerza Niemiec Friedricha Merza, dotyczącej możliwość stworzenia europejskiego systemu odstraszania nuklearnego we współpracy z Francją.

Donlad Tusk pytany był bowiem o ewentualny udział Polski w tej inicjatywie.

- To jest ciekawa perspektywa i ciekawy pomysł długofalowy. Trudno dzisiaj mówić o konkretach. Pozostaję realistą i w pełni jestem świadom, że potrzebujemy adekwatnych, możliwych środków reakcji na możliwą agresję ze strony naszych wrogów - powiedział premier Polski.

Donald Tusk podkreślił następnie, że propozycja ta "nie jest doprecyzowana". - Nie chciałbym jednak rozpoczynać publicznej debaty, zanim nie otrzymam konkretnych informacji na temat tego, co jest możliwe. Wymaga to dyskrecji - podkreślił szef polskiego rządu.

Premier zaznaczył także, że były prowadzone rozmowy na temat odstraszania nuklearnego, ale na ten moment potrzebowałby "więcej konkretów".

Afera Epsteina. Donald Tusk: To zbrodnia przeciwko ludzkości

Obaj premierzy pytani byli także o sprawę Jeffreya Epsteina. - Dokumenty Epsteina ujawniają postępowanie, które wymaga potępienia - zaznaczył Jonas Gahr Store.

- W Norwegii rzeczywiście pojawiły się przypadki osób wspominanych w tych dokumentach. Przeciwko niektórym z nich toczy się postępowanie i zostanie ono przeprowadzone w odpowiedni sposób. Zobaczymy, jakie będą efekty - dodał premier Norwegii.

Donald Tusk podkreślił natomiast, że opisywany w aktach Epsteina proceder to "zbrodnia przeciwko ludzkości". Ponadto dodał, że "miejsce tych, którzy dopuszczają się takich przestępstw, jest w więzieniu, a w dłuższej perspektywie w piekle".

- W Polsce prowadzimy w tej chwili dochodzenie i sprawdzamy wszystkie polskie ślady w tej aferze. Mam na myśli wszystkie ewentualne polskie ofiary tego odrażającego procederu - mówił szef polskiego rządu.

Premier Polski zaznaczył także, że wszystkie osoby, które zostaną uznane za winne - bez względu na to, jaki jest ich status - powinny zostać ukarane "za tą godną potępienia zbrodnię". - Nie ma tutaj miejsca na kompromis - podkreślił.

Polska - Norwegia. Współpraca na tle zagrożenia z Rosji

Przypomnijmy, że ośrodek Camp Jomsborg - w którym w poniedziałek spotkali się Tusk i Store - choć został stworzony z myślą o wsparciu Ukrainy, umożliwia dalszą współpracę w budowaniu potencjału obronnego.

Przed spotkaniem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwracała uwagę, że argumentem za rozmowami szefów rządów Polski i Norwegii jest obecna sytuacja geopolityczna.

Norwegia graniczy z Rosją na dalekiej północny, gdzie rosyjscy żołnierze prowadzą manewry, a także - według raportów i ustaleń m.in. CNN oraz SVT - planują przenieść kluczowe uzbrojenie. W ubiegły wtorek rosyjska Flota Północna rozpoczęła ćwiczenia z ostrą amunicją w rejonie fiordu Varanger - donosił "Barents Observer".

Zdaniem Kristiana Atland, eksperta ds. rosyjskich zdolności militarnych w Arktyce, działania Rosji to "strategiczne sygnalizowanie" swoich zamiarów wobec Norwegii i NATO.

