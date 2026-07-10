Tusk o napięciach z Ukrainą. "Nacjonalistyczni wariaci po obu stronach"
- Mieliśmy świadomość od samego początku, że aktywni tu będą nacjonalistyczni wariaci po obu stronach - powiedział Donald Tusk, odnosząc się do konfliktu w sprawie gloryfikacji UPA przez Ukrainę. Stwierdził jednak, że pozytywnie ocenia rozmowy prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu NATO w Ankarze.
W skrócie
- Donald Tusk powiedział, że od początku przewidywano aktywność nacjonalistycznych grup po obu stronach konfliktu Polski z Ukrainą.
- Premier ocenił pozytywnie rozmowy prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu NATO w Ankarze.
- Wezwał również do budowania pojednania w oparciu o prawdę i zaapelował o powściągliwość zarówno ukraińskich, jak i polskich komentatorów politycznych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
- Rosjanie zacierają ręce, kiedy widzą, że mogą zaognić ten konflikt między Polską a Ukrainą - powiedział Donald Tusk. Premier przemawiał na konferencji w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej 400kV w Choczewie.
Tusk zaznaczył na wstępie, że rząd spodziewał się, iż zaognienie konfliktu w sprawie pamięci o zbrodni wołyńskiej wywoła reakcje "nacjonalistycznych wariatów po obu stronach".
Donald Tusk o sporach z Ukrainą. "Wroga propaganda"
Pytany o niepokojące groźby pojawiające się w zagranicznych mediach wobec Polaków, premier zapewnił, że oczekuje, by władze ukraińskie przeciwdziałały takim zachowaniom. Podkreślił jednak, że jest to najprawdopodobniej elementem "wrogiem propagandy" Rosjan.
- My będziemy bardzo intensywnie starali się przeciwdziałać dezinformacji i tej, brzmi jak slogan, ale w tym wypadku jest adekwatny, tej wrogiej propagandzie. Rosjanie byliby najszczęśliwsi, gdyby doszło do jakiegoś dramatycznego kryzysu w relacjach ukraińsko-polskich i dlatego sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego oceniam bardzo pozytywnie - powiedział Donald Tusk.
Premier podkreślił, że choć nie otrzymał informacji o przebiegu rozmowy na marginesie szczytu NATO w Ankarze, publiczne sygnały ze strony prezydentów "wskazują na to, że przynajmniej obaj na pewno są świadomi, że ten kryzys zaszedł za daleko i szkodzi i Polsce i Ukrainie". - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - nadmienił.
Apel Tuska do Ukraińców w przeddzień rocznicy zbrodni wołyńskiej
- Ja mogę w przeddzień rocznicy tragedii wołyńskiej jeszcze raz zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych ludzi, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie - powiedział premier.
Tusk podkreślił, że prawda jest "niezbędnym fundamentem pojednania". - I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje - podsumował.
Spór w sprawie pamięci historycznej eskalował, gdy Wołodymyr Zełenski wydał dekret nadający ukraińskiej jednostce imię "Bohaterów UPA". W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego.