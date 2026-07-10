Tusk o napięciach z Ukrainą. "Nacjonalistyczni wariaci po obu stronach"

W skrócie Donald Tusk powiedział, że od początku przewidywano aktywność nacjonalistycznych grup po obu stronach konfliktu Polski z Ukrainą.

Premier ocenił pozytywnie rozmowy prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego podczas szczytu NATO w Ankarze.

Wezwał również do budowania pojednania w oparciu o prawdę i zaapelował o powściągliwość zarówno ukraińskich, jak i polskich komentatorów politycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

- Rosjanie zacierają ręce, kiedy widzą, że mogą zaognić ten konflikt między Polską a Ukrainą - powiedział Donald Tusk. Premier przemawiał na konferencji w sprawie budowy stacji elektroenergetycznej 400kV w Choczewie.

Tusk zaznaczył na wstępie, że rząd spodziewał się, iż zaognienie konfliktu w sprawie pamięci o zbrodni wołyńskiej wywoła reakcje "nacjonalistycznych wariatów po obu stronach".

Donald Tusk o sporach z Ukrainą. "Wroga propaganda"

Pytany o niepokojące groźby pojawiające się w zagranicznych mediach wobec Polaków, premier zapewnił, że oczekuje, by władze ukraińskie przeciwdziałały takim zachowaniom. Podkreślił jednak, że jest to najprawdopodobniej elementem "wrogiem propagandy" Rosjan.

- My będziemy bardzo intensywnie starali się przeciwdziałać dezinformacji i tej, brzmi jak slogan, ale w tym wypadku jest adekwatny, tej wrogiej propagandzie. Rosjanie byliby najszczęśliwsi, gdyby doszło do jakiegoś dramatycznego kryzysu w relacjach ukraińsko-polskich i dlatego sam fakt spotkania prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego oceniam bardzo pozytywnie - powiedział Donald Tusk.

Premier podkreślił, że choć nie otrzymał informacji o przebiegu rozmowy na marginesie szczytu NATO w Ankarze, publiczne sygnały ze strony prezydentów "wskazują na to, że przynajmniej obaj na pewno są świadomi, że ten kryzys zaszedł za daleko i szkodzi i Polsce i Ukrainie". - Nie mam co do tego żadnych wątpliwości - nadmienił.

Apel Tuska do Ukraińców w przeddzień rocznicy zbrodni wołyńskiej

- Ja mogę w przeddzień rocznicy tragedii wołyńskiej jeszcze raz zaapelować do wszystkich przyzwoitych, mądrych, odpowiedzialnych ludzi, odpowiedzialnych Ukraińców. Pamiętajcie, ta wielka wspólnota europejska, ona jest oparta na prawdzie - powiedział premier.

Tusk podkreślił, że prawda jest "niezbędnym fundamentem pojednania". - I dlatego liczę na otrzeźwienie po tamtej stronie, ale liczę także na wszystkich tu w Polsce, że powściągną te przesadne emocje - podsumował.

Spór w sprawie pamięci historycznej eskalował, gdy Wołodymyr Zełenski wydał dekret nadający ukraińskiej jednostce imię "Bohaterów UPA". W reakcji na to prezydent Karol Nawrocki odebrał mu Order Orła Białego.





"Polityczny WF": Kosiniak-Kamysz przestawił wajchę. Gra na Tuska INTERIA.PL