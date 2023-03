Tusk o dziadku wcielonym siłą do Wehrmachtu: Nikt nie odbierze mi prawdy

Polska

Donald Tusk złożył kwiaty w hołdzie śląskim powstańcom i opublikował nagranie, w którym nawiązał do swoich korzeni i dziadka - Józefa Tuska. Wspomniał, że dziadka aresztowało Gestapo, trafił do obozu koncentracyjnego, a następnie został "siłą wcielony do Wehrmachtu". - Będę go zawsze pamiętał i nikt prawdy o moim dziadku nigdy mi nie odbierze - zapewnił Tusk.

Zdjęcie Donald Tusk złożył hołd Powstańcom Śląskim / @donaldtusk / Twitter