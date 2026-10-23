Tusk o "dwóch kandydatkach". Ze strony Hołowni padło ostrzeżenie

Patryk Idziak

Patryk Idziak

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- Mam wrażenie, że jest politycznie bardzo pogubiona - powiedział Donald Tusk, komentując decyzję minister Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o odejściu z rządu. Przekazał, że na jej miejsce ma już "dwie świetne kandydatury". - To stanowisko powinno pozostać w rękach Polski 2050 - stwierdził Szymon Hołownia i zagroził, że jeśli tak się nie stanie, to zarekomenduje pozostałym politykom ugrupowania wyjście z rządu.

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Wicemarszałek Sejmu Szymon Hołownia i premier Donald Tusk
Szymon Hołownia i Donald Tusk komentują odejście z rządu Katarzyny Pełczyńskiej-NałęczLeszek Szymański / Radek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz złożyła rezygnację, tłumacząc to wyższością wyznawanych wartości nad zajmowanym stanowiskiem.
  • Premier Donald Tusk ocenił decyzję minister jako przejaw politycznego zagubienia i poinformował, że posiada już dwie kompetentne kandydatki na jej miejsce.
  • Szef rządu zapowiedział możliwość ponownego głosowania nad projektem znoszącym dwukadencyjność samorządów po swoim powrocie z wizyty w Indiach.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie rozmawiał z dziennikarzami podczas swojej wizyty w Indiach, otwiera się w nowym oknie. Gdy doszło do pytania o rezygnację Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, premier na kilka sekund zamilkł.

- Myślałem, że zanim odejdzie to zadzwoni chociaż i powie, że się znudziła ta praca - mówił Tusk. Jak dodał, od dłuższego czasu współpraca z minister "nie była najłatwiejsza". - I ja nie mówię tylko o sobie - podkreślił.

"Odchodzę z rządu Donalda Tuska, bo wartości są dla mnie ważniejsze niż stołki" - napisała w czwartek na platformie X minister Pełczyńska-Nałęcz.

Tusk o Pełczyńskiej-Nałęcz: Politycznie bardzo pogubiona

Zdaniem szefa rządu Pełczyńska-Nałęcz jest "politycznie bardzo pogubiona".

- Stało się, ale nie sądzę, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie dla dalszej pracy koalicji - nadmienił premier. - Nie chcę w żaden sposób deprecjonować znaczenia politycznego pani Pełczyńskiej-Nałęcz, ale intuicja mi mówi, że jest to jej indywidualna decyzja i że, jeśli chodzi o samą koalicję 15 października, chyba nic się nie zmieni.

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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w rządzie kierowała pracą Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Tusk wyznał, że ma na jej miejsce "dwie świetne kandydatury".

- Jedna i druga to kobieta, bardzo kompetentne. Będę się czuł bardzo bezpiecznie. No ale nie chcę telefonicznie tego konsultować, więc tuż po powrocie poznacie nazwisko tej wybranki - podsumował Tusk.

Hołownia: stanowisko ministra funduszy powinno pozostać w rękach Polski 2050

Podczas piątkowej konferencji prasowej Polski 2050 Szymon Hołownia był pytany, czy po odejściu z rządu Pełczyńskiej-Nałęcz ministerstwo funduszy i polityki regionalnej pozostanie w rękach Polski 2050. W tej kwestii "obowiązują ustalenia koalicyjne" - stwierdził i dodał, że wierzy, iż zostaną one dotrzymane.

- Uważam, że to miejsce, skoro przypadło Polsce 2050 w tym podziale odpowiedzialności, przy Polsce 2050 powinno pozostać - podkreślił Hołownia.

Zaznaczył, że on także ma "kandydatów i kandydatki na to odpowiedzialne stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej". Stwierdził również, że będzie chciał spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem po jego powrocie z Indii, by porozmawiać o tym "jak ma wyglądać zakres odpowiedzialności za państwo Polski 2050 w tym rządzie".

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Hołownia zaznaczył, że jeśli ministerstwo nie trafi do polityka Polski 2050, to partia co prawda nie wyjdzie z koalicji, ale nie będzie uczestniczyć w dalszych pracach rządu. Gdyby do takiej sytuacji doszło, to będzie "rekomendował" pozostałym politykom Polski 2050, by wystąpili z Rady Ministrów.

Minister cieszyła się z utrzymania dwukadencyjności. Tusk dopuszcza zwrot w sprawie

Decyzję o odejściu z rządu Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła po głosowaniu nad nowelizacją znoszącą dwukadencyjność samorządów. Sejm ostatecznie, choć niewielką przewagą, odrzucił projekt posłów PSL.

"Koalicja, w tym niestety znaczna część posłów Polski 2050, otwiera się w nowym oknie, stanęła przeciw ludziom, a za politykierskimi układami. To nie pierwsza taka decyzja koalicji, ale fundamentalnie ważna" - napisała Pełczyńska-Nałęcz w mediach społecznościowych.

- Zabrakło tych trzech głosów, pewnie ministra Domańskiego, premiera, ale też nie wszyscy w koalicji głosowali - mówił w czwartek szef MON i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, otwiera się w nowym oknie w rozmowie z dziennikarzami.

Donald Tusk poinformował, że po jego powrocie z Indii można jeszcze raz spróbować przegłosować ten projekt.

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- Ja nie widzę żadnego problemu w tym, żeby natychmiast wrócić do tego projektu, bo jeśli tylko techniczne względy zadecydowały, że zabrakło kilku głosów naszej delegacji, jednego głosu chyba PSL-u, kilku głosów chyba z klubu pani Pauliny Hennig-Kloski, otwiera się w nowym oknie, no to wróćmy jak najszybciej do tego i przegłosujmy to jeszcze raz - powiedział dziennikarzom.

Premier tłumaczył, że jest sceptyczny wobec ograniczenia liczby kadencji włodarzy miast i wsi, ponieważ jego zdaniem to wyborcy powinni decydować, jak długo ktoś sprawuje władzę.

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