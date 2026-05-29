Tusk o decyzji Nawrockiego. "Oczekiwałbym od obu prezydentów"

W skrócie Donald Tusk oczekuje, by prezydenci Polski i Ukrainy dbali o jak najlepsze relacje między krajami.

Premier uważa, że trudne kwestie historyczne wymagają wyobraźni i wrażliwości obu stron, zwłaszcza w kontekście nadania ukraińskiej jednostce nazwy związanej z UPA.

Karol Nawrocki zapowiedział, że podczas najbliższego posiedzenia kapituły Orderu Orła Białego zostanie zaproponowane odebranie tego odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu.

- Mamy bardzo poważny problem - powiedział dziennikarzom premier Donald Tusk. - Decyzja prezydenta Zełeńskiego oczywiście narusza naszą wrażliwość historyczną i niepotrzebnie znowu wynosi na taki dość niepokojący poziom kwestie różnic historycznych, różnych interpretacji - dodał.

Jak mówił Tusk, każdy naród ma prawo do własnej interpretacji historii, ale Ukraińcy muszą zrozumieć, co znaczy "ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia".

- Dla Polski i dla Ukrainy nasza przyjaźń i współpraca, sojusz wobec zagrożenia rosyjskiego, to było coś i jest coś bezcennego. Mogliśmy i ciągle mamy szansę przełamać ponure fragmenty naszej historii, które ciążyły nad naszymi relacjami, ale to wymaga wyobraźni i wrażliwości i od jednego, i od drugiego - powiedział dziennikarzom premier Donald Tusk.

Premier o relacjach z Ukrainą. "Wznieść się ponad historyczne emocje"

- Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską - dodał.

Zdaniem premiera bez umiejętności współpracy stracą obie strony, na czym najbardziej - jak mówił - skorzysta Moskwa. Wyraził nadzieję, że obaj prezydenci zrozumieją "wagę i powagę sprawy".

Tusk dodał, że polski rząd reagował na nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem "Bohaterów UPA" poprzez wezwanie ambasadora Ukrainy. - My naprawdę wiemy, jak prowadzić tą politykę w tym najtrudniejszym czasie, pełnym wyzwań - zaznaczył.

- Każdy, kto będzie podkładał ogień pod relacje polsko-ukraińskie, czy to jest Ukrainiec, czy to jest Polak, czy to jest prezydent Ukrainy, czy prezydent Polski, robi fatalny błąd - ocenił premier.

"Jeśli pokłócimy się o przeszłość, ktoś inny wygra przyszłość. Prezydent Ukrainy powinien to wreszcie rozumieć. Polski też. Zanim będzie za późno!" - skomentował w późniejszym wpisie na platformie X.

Zełenski straci Order Orła Białego? Zapowiedź prezydenta

Karol Nawrocki, reagując na "gloryfikację zbrodniarzy ukraińskiej UPA", powiedział, że zaproponuje, "aby jednym z punktów kapituły Orderu Orła Białego było odebranie prezydentowi Zełeńskiemu orderu".

- Ostateczna decyzja należy do prezydenta, ale mówiąc państwu o pewnych mechanizmach, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca - wyjaśnił prezydent Nawrocki dziennikarzom.

Według prezydenta Zełenski udowodnił, że "Ukraina, pod względem mentalnym, gloryfikowania bandytów, morderców z Ukraińskiej Powstańczej Armii, nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej".

W wydanym w środę dekrecie prezydent Ukrainy poinformował, że nadał imię "Bohaterów UPA" Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych "Północ". Argumentował swoją decyzję, podkreślając, że uczynił to "w celu przywrócenia historycznych tradycji narodowego wojska oraz uwzględniając wzorowe wykonywanie powierzonych zadań podczas obrony integralności terytorialnej i niepodległości Ukrainy".





