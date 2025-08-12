W skrócie Donald Tusk ostrzega przed próbami skłócenia Polski i Ukrainy, podkreślając, że działania te są elementem strategii Putina realizowanej przez agentów i "miejscowych idiotów".

Planowane spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce ma dotyczyć zawieszenia broni oraz możliwości odzyskania części terytoriów przez Ukrainę.

Europejscy liderzy, z wyłączeniem Węgier, przyjęli wspólne stanowisko popierające Ukrainę, podkreślając konieczność jej udziału w negocjacjach pokojowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą" - napisał na portalu X premier Donald Tusk.

"Scenariusz Putina". Premier Donald Tusk o antyukraińskich nastrojach

W ocenie szefa rządu "antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów".

"Zawsze tych samych" - dodał premier.

W piątek na Alasce odbędzie się spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Tematem ich rozmów ma być zawieszenie broni w wojnie, którą Rosja prowadzi przeciwko Ukrainie.

Prezydent USA zapowiedział, że po piątkowym spotkaniu zadzwoni do prezydenta Ukrainy oraz przywódców europejskich i powie, jaki układ jest możliwy do zawarcia. Informował też, że będzie się starał odzyskać część ziem dla Ukrainy. Wcześniej twierdził, że w ramach potencjalnego porozumienia między Rosją a Ukrainą dojdzie do "pewnej wymiany terytoriów".

W związku ze spotkaniem w środę zaplanowano zdalne zebranie europejskich liderów z Doanldem Trumpem. Uczestniczyć w nim będą przywódcy Finlandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski, a także szefowa Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Podczas wideokonferencji mają być omawiane m.in. kwestie terytoriów ukraińskich zajętych przez Rosję jak i gwarancje bezpieczeństwa dla Kijowa.

Wojna w Ukrainie. Wspólne oświadczenie europejskich liderów, Węgry się wyłamały

W nocy z poniedziałku na wtorek szefowie wszystkich państw i rządów Unii Europejskiej - z wyjątkiem Węgier - uzgodnili wspólne oświadczenie. Ma ono podkreślić spójne podejście Europy do kwestii wojny w Ukrainie, która będzie tematem spotkania prezydenta Stanów Zjednoczonych z rosyjskim przywódcą.

"Drogi do pokoju na Ukrainie nie da się wyznaczyć bez Ukrainy. Sensowne negocjacje mogą odbywać się jedynie w kontekście zawieszenia broni lub ograniczenia działań wojennych" - podkreślili liderzy.

Węgry, jako jedyne państwo, nie dołączyły do wspólnej deklaracji UE dotyczącej wojny w Ukrainie.

"Prowojenni politycy UE wykorzystują każdy dzień, aby podważać drogę do pokoju i sabotować sukces spotkania Trump - Putin" - ocenił minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

KPO dla kultury. Gosek-Popiołek: Takie programy są potrzebne Polsat News Polsat News