Tusk o amerykańskich żołnierzach w Polsce. "Otrzymałem zapewnienie"

W skrócie Donald Tusk poinformował, że otrzymał zapewnienie o logistycznym charakterze decyzji dotyczącej redukcji liczby amerykańskich żołnierzy w Europie i zapewnił, że nie wpłynie to na możliwości odstraszania.

Premier podkreślił, że Polska pozostaje wiodącym krajem w zakresie inwestycji w obronność i bezpieczeństwo kraju nie jest zagrożone.

Wcześniej media poinformowały o wycofaniu i wstrzymaniu wysłania niektórych jednostek amerykańskich żołnierzy do Europy. Jak podkreślono, nie była to nagła decyzja.

Premier Donald Tusk wziął w piątek udział w odprawie ze Strażą Graniczną. Po wydarzeniu szef rządu uczestniczył w konferencji prasowej, podczas której odniósł się do kwestii obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce i Europie. Jak podkreślił, jest "w stałym kontakcie" z szefem Dowództwa Europejskiego gen. Alexusem Grynkewichem oraz z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.

- USA od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce, większe zainteresowanie innymi tematami i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast i odpowiada skutecznie także dziś. Apelami, by Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i Polska jest tutaj absolutnie wiodącym krajem, nic się tu nie zmieni - zapewnił premier.

Tusk o obecności żołnierzy USA w Europie. "Decyzje mają charakter logistyczny"

Szef rządu podkreślił przy tym, iż otrzymał "zapewnienie, że te decyzje mają charakter logistyczny i one nie wpłyną bezpośrednio na możliwości odstraszania i nasze bezpieczeństwo".

- Polska była, jest i będzie najbardziej stabilnym, najbardziej lojalnym i skutecznym sojusznikiem zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i innych państw NATO - zaznaczył.

Donald Tusk ocenił też, że "będziemy mogli liczyć dziś i w przyszłości - także w tej sprawie - na wzajemność". - Wszystko jest pod kontrolą i pragnę państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i naszych sojuszników priorytetem - zakończył.

Przypomnijmy, że - jak wynikało z doniesień CNN - Pete Hegseth podjął w tym tygodniu decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek amerykańskich żołnierzy do Europy oraz wycofania innych wojsk będących już na kontynencie.

USA. Hegseth podjął decyzję o wstrzymaniu wysłania dwóch jednostek żołnierzy do Europy

Obok wysyłanej do Polski brygady pancernej, której część już jest na miejscu i teraz musi wrócić do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Joe Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu (wraz m.in. z rakietami Tomahawk) w Niemczech.

Jak dotąd resort publicznie nie wytłumaczył decyzji - albo odmawiając komentarza, albo nie odpowiadając. Jedynym wyjątkiem jest wypowiedź p.o. rzecznika prasowego Pentagonu Joela Valdeza dla Politico, który przeczył, by decyzja była nagła.

"Decyzja o wycofaniu wojsk jest efektem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych dowódców amerykańskich sił zbrojnych w Europie i całego łańcucha dowodzenia" - powiedział w oświadczeniu cytowanym przez portal. "Nie była to nieoczekiwana decyzja podjęta w ostatniej chwili".

Media: Redukcja żołnierzy w Europie ma związek z krytyką Trumpa

Według źródeł CNN decyzje miały na celu redukcję liczby żołnierzy w Europie w związku z krytyką Trumpa wobec postawy europejskich sojuszników w obliczu wojny z Iranem. Chodzi m.in. o słowa niemieckiego kanclerza Friedricha Merza, który sugerował, że Irańczycy "upokarzają" Amerykę.

Według wewnętrznych instrukcji dla urzędników Pentagonu w sprawie uzasadniania decyzji ("talking points"), z którymi zapoznała się CNN, decyzja jest bezpośrednio powiązana z frustracją wobec Europy, a Niemiec w szczególności.

"Państwa europejskie nie stanęły na wysokości zadania, gdy Ameryka ich potrzebowała" a "niedawna retoryka Niemiec była niestosowna i nieproduktywna" - głosiły dokumenty.

