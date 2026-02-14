W trakcie odbywającej się Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium przyznano specjalną nagrodę dla narodu ukraińskiego, który od prawie czterech lat mierzy się z rosyjską agresją.

Nagrodę im. Ewalda von Kleista przyznano Ukraińcom za "odwagę, poświęcenie oraz niezłomną determinację w obronie własnej wolności i wolności całej Europy".

Wyróżnienie przyjmie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a laudację na cześć zbiorowego laureata wygłosi premier Donald Tusk.

- Dla Ukrainy nie ma dostatecznie wspaniałej nagrody, nawet Pokojowa Nagroda Nobla nie byłaby wystarczająca, choć jesteście państwo godni tej nagrody - mówił jeszcze przed ceremonią premier.

- Niektórzy mówią, że Ukraina powinna być za wszystko wdzięczna. Prawda jest zupełnie odwrotna. Cała reszta nas powinna być wdzięczna Ukrainie - podkreślił Tusk.

- Podziwiamy naród ukraiński za odwagę i męstwo jego synów i córek. Za niezwykłą odporność wobec nieludzkich cierpień ludności cywilnej, w tym tysięcy uprowadzonych ukraińskich dzieci - przekazał polski premier w swojej laudacji.

Tusk przypomniał pierwsze spotkanie z Zełenskim, kiedy w 2019 roku lecieli śmigłowcem nad Charkowem. Ukraiński przywódca miał wówczas podkreślić, że chce zakończyć konflikt na wschodzie swojego kraju. - Ta wojna nie była wyborem Ukrainy czy Zełenskiego. Ich wyborem była obrona przed agresorem - zaznaczył.

Premier przekazał wyrazy wdzięczności Ukrainie za "uświadomienie całemu wolnemu światu, że bez walki, bez gotowości do konfrontacji ze złem, bez siły i determinacji świat ten nie przetrwa".

- Wasze marzenia były kiedyś naszymi marzeniami. Polska stanowi najlepszy przykład, że warto było marzyć o wolnym świecie - zauważył Tusk.

Premier nawiązał również do pojawiających się głosach o słabości NATO czy UE. Określił oba sojusze "najlepszym politycznym wynalazkiem w historii ludzkości". - Nie możemy pozwolić, aby ktokolwiek od zewnątrz, a co dzisiaj jeszcze ważniejsze, od wewnątrz, unicestwił nasz świat - podkreślił.

Artykuł jest aktualizowany.

Mocne słowa Zełenskiego o NATO w Monachium. "To niemądre"

Ukraińska armia jest najsilniejszą armią w Europie - oświadczył prezydent Wołodymyr Zełenski podczas sobotniego wystąpienia na Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

- Niemądre jest, jak uważam, po prostu niemądre jest utrzymywać tę armię poza NATO - dodał.

Zełenski zadeklarował, że Ukraina gotowa jest wnieść do wspólnego bezpieczeństwa Europy wszystkie doświadczenia, które zdobyła, walcząc od czterech lat w pełnowymiarowej wojnie, którą prowadzi przeciwko niej Rosja.

Ocenił także, że błędem jest, iż państwa europejskie nie są obecne za stołem rozmów o pokoju w jego kraju.

