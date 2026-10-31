W skrócie Donald Tusk sonduje możliwość przeprowadzenia referendum w sprawie zmian w Konstytucji RP, aby zażegnać kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Premier nie zamierza wycofywać się z dotychczasowych działań i podtrzymuje stanowisko, że prezydent powinien odebrać ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm.

Rządzący planują zainaugurować debatę ustrojową, licząc na współpracę prezydenta Karola Nawrockiego w kwestii zmian w ustawie zasadniczej.

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Według ustaleń "Rzeczpospolitej" Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie chce zaproponować zmianę ustawy zasadniczej i rozpocząć poważną debatę na temat przyszłości Trybunału. Dotychczas obóz rządzący próbował rozwiązać konflikt za pomocą zmian ustawowych i odpowiedniej interpretacji obowiązujących przepisów. Teraz Donald Tusk ma przedstawić szerszy plan.

- Zainaugurujemy poważną ustrojową debatę na temat zmiany Konstytucji RP, a nie konsultacje z Grzegorzem Braunem, otwiera się w nowym oknie - mówi rozmówca "Rzeczpospolitej" z rządu.

Tusk liczy na współpracę prezydenta. Chce sprawdzić Nawrockiego

Jak informuje"Rzeczpospolita", premier nie zamierza ustępować w sprawie Trybunału, ale chce jednocześnie wyjść naprzeciw wcześniejszym zapowiedziom Karola Nawrockiego, otwiera się w nowym oknie, dotyczącym zmiany konstytucji. Rządzący liczą, że prezydent będzie gotowy do współpracy. Propozycja ma być również odpowiedzią na postulaty środowisk opowiadających się za resetem konstytucyjnym, w tym partii Razem i Konfederacji, otwiera się w nowym oknie.

Informatorzy gazety zapowiadają, że Donald Tusk przedstawi "realny plan naprawczy TK", który ma uspokoić nastroje i pomóc zakończyć konflikt. Na razie nie ujawniają jednak szczegółów proponowanych rozwiązań.

Jak czytamy, stanowisko rządu w sprawie sędziów pozostaje niezmienne. Donald Tusk uważa, że osoby wybrane przez Sejm zgodnie z prawem powinny objąć urzędy i orzekać w Trybunale Konstytucyjnym, a prezydent powinien odebrać od nich ślubowanie.

Spór wokół TK. Rząd przywołuje wypowiedzi byłych prezydentów i prezesa SN

W argumentacji obozu rządzącego mają pojawić się nie tylko zapisy konstytucji, ale również stanowiska prawników i osób związanych z poprzednimi władzami. Przywoływany ma być m.in. przykład śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, otwiera się w nowym oknie. Miał on wątpliwości wobec wyboru Lidii Bagińskiej na sędzię TK, jednak po dwóch miesiącach zwłoki ostatecznie odebrał od niej ślubowanie.

Podobne stanowisko przedstawiał były prezydent Andrzej Duda. W kwietniowej rozmowie z Krzysztofem Szczuckim, otwiera się w nowym oknie podkreślał, że głowa państwa jest związana decyzją Sejmu.

- Prezydent jest związany uchwałą Sejmu. I to nie może być tak, że prezydent np. przyjmie ślubowanie sędziowskie od kogoś innego niż ten, kto jest wybrany przez Sejm. Albo tylko od niektórych. No nie. Więc tu jest problem taki, że ta norma konstytucyjna jest jednak bardzo wyraźna - mówił Duda.

Na podobny obowiązek wskazywał w czerwcu pierwszy prezes Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński. W rozmowie z Radiem ZET stwierdził, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od sędziów wybranych przez Sejm. Zwrócił jednocześnie uwagę, że przepisy nie określają terminu, w jakim ma to nastąpić.

Pałac Prezydencki, otwiera się w nowym oknie utrzymuje natomiast, że Karol Nawrocki nigdy nie zadeklarował, iż odmówi przyjęcia ślubowania od sędziów wybranych przez Sejm.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym. Donald Tusk wygłosił Orędzie

Donald Tusk w swoim sobotnim orędziu zaznaczył, że demokratyczne państwo musi być silne i zdolne do egzekwowania sprawiedliwości.

- Byliśmy wczoraj świadkami gorszących zdarzeń pod budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo chciałbym, abyśmy podobnych scen nie musieli nigdy w Polsce oglądać. Sposobem na spokój nie może być jednak ustępowanie przed bezprawiem i przemocą - powiedział szef rządu.

- Od wielu godzin obserwujemy z niepokojem tę sytuację. Trudno nam wszystkim zrozumieć, o co chodzi przepychającym się grupom polityków i aktywistów z PiS-u i Konfederacji, od Brauna po Bąkiewicza - powiedział Donald Tusk. Jak zapewnił, "policja bardzo spokojnie, ale stanowczo reaguje na wszelkie przejawy agresji".

Premier podkreślił, że "atak na Trybunał i jego sędziów jest kolejną odsłoną procesu niszczenia rządów prawa w Polsce przez PiS" i prezydentów Andrzeja Dudę i Karola Nawrockiego. Tusk przekonywał, że podejmował wspólnie z większością parlamentarną próby naprawienia instytucji.

- Nikt nie miał wątpliwości, że Trybunał w kształcie, jaki narzucił PiS, nie jest prawdziwym sądem - podkreślił. Jak zaznaczył, tak oceniały to instytucje międzynarodowe, polskie autorytety prawnicze i opinia publiczna.

Tusk zaznaczał, że wszystkim siłom politycznym i obu prezydentom proponowano uchwały i ustawy, które umożliwiłyby wspólną odbudowę praworządności, ale "wszystko na nic, wszystko zablokowane przez prezydenta i PiS".



