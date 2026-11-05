W skrócie Poseł PiS Michał Wójcik zaśpiewał utwór Krzysztofa Krawczyka podczas protestu przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.

Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zadrwił z występu Wójcika, cytując słowa piosenki, którą ten wykonał.

Michał Wójcik odpowiedział premierowi, publikując archiwalne nagranie występu Tuska w programie "Szansa na sukces".

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Gdy Michał Wójcik chwytał za mikrofon na znajdującej się nieopodal Trybunału Konstytucyjnego scenie Telewizji Republika, nie spodziewał się z pewnością, że jego wykonanie przeboju Krzysztofa Krawczyka "Jak minął dzień" wywoła tak duże emocje.

Protestującym pod państwową instytucją występ posła wydawał się podobać. Tego samego nie można jednak powiedzieć o części przedstawicieli prawicy, którzy - w przypadku oceny wspomnianego koncertu - byli dość zgodni ze swoimi przeciwnikami politycznymi.

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"Dramat... Opozycja z marzeń Donalda Tuska" - napisał w serwisie X Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus. Sławomir Mentzen z kolei określił występ Wójcika mianem "cyrku i jarmarku (...) ośmieszania poważnego kryzysu konstytucyjnego".

Litości dla klubowego kolegi nie miał również Sebastian Kaleta. "Jak minął dzień? Bardzo źle (...) w KPRM dziś tańczą. W rytm tego właśnie utworu" - napisał poseł.

Jego słowa nie były w istocie dalekie od prawdy, bo wpis wyraźnie nawiązujący do dokonań artystycznych Michała Wójcika pojawił się także na profilu premiera. "Jak minął dzień, już kartkę z kalendarza na nową zmień..." - cytuje Krzysztofa Krawczyka Donald Tusk.

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Do wpisu szefa rządu ustosunkował się sam zainteresowany. Wójcik udostępnił na swoim profilu fragment archiwalnego nagrania z programu TVP "Szansa na sukces", w którym dzisiejszy premier - wówczas członek Unii Wolności - podjął próbę zaśpiewania kolędy "Wśród nocnej ciszy".

"Pamięta Pan? Od tego czasu nauczył się Pan już śpiewać? Na koniec Pańskich rządów z przyjemnością zaśpiewam - To Pana koniec, nie ma już nic, jesteś już wolny, możesz już iść (do więzienia oczywiście, za zamach stanu)" - napisał Wójcik.

W innym poście poseł PiS tłumaczył, że hit Krzysztofa Krawczyka wykonał na prośbę "Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym", a "tłumy ludzi" dziękowały mu za koncert.

"Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą. Ale to trzeba rozumieć muzykę i oczekiwania ludzi, którzy godzinami marzną przed budynkiem (...) mogę tylko napisać, że koncert na skrzypcach też potrafię zagrać, ale to by tylko ludzi przybiło" - napisał.



