Tusk kontra Sikorski. Zapytali Polaków, kogo woleliby jako premiera

44,6 proc. Polaków nie chce, aby Radosław Sikorski zastąpił Donalda Tuska na stanowisku premiera - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. 33,1 proc. ankietowanych jest przeciwnego zdania, a 22,3 proc. jest niezdecydowanych. Jak wyglądają wyniki wśród wyborców różnych ugrupowań?

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o to, czy ich zdaniem Radosław Sikorski powinien zastąpić Donalda Tuska w fotelu premiera.

Najnowszy sondaż. Sikorski zamiast Tuska? Wyborcy podzieleni

33,1 proc. ankietowanych popiera objęcie przez Radosława Sikorskiego stanowiska premiera. Wśród nich 10 proc. odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 23,1 proc. - "raczej tak".

    Z kolei 44,6 proc. badanych sprzeciwia się takiej zmianie - 24,8 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a 19,8 proc. "zdecydowanie nie".

    Pozostałe 22,3 proc. respondentów wybrało odpowiedź: "nie wiem / trudno powiedzieć".

    Tusk czy Sikorski? Sondaż pokazuje podziały w partiach

    Wśród wyborców koalicji rządzącej (Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy) 51 proc. sprzeciwia się zastąpieniu Donalda Tuska na stanowisku premiera przez obecnego wicepremiera i szefa MSZ Radosława Sikorskiego.

    Jednocześnie 33 proc. respondentów z tej grupy poparłoby taką zmianę, a 16 proc. nie ma w tej sprawie zdania.

    Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji 46 proc. jest przeciwnych objęciu stanowiska premiera przez Radosława Sikorskiego, 32 proc. popierałoby taką decyzję, a 22 proc. pozostaje niezdecydowanych.

    W grupie tzw. pozostałych wyborców 38 proc. poparłoby zmianę na stanowisku premiera na Radosława Sikorskiego. Taki sam odsetek ankietowanych jest niezdecydowany, a 24 proc. byłoby przeciw.

    Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys dla Wirtualnej Polski w dniach 24-26 października 2025 roku metodą CATI&CAWI na próbie 1000 osób.

