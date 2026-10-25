W skrócie Donald Tusk jest uważany za lepszego lidera przez 42 proc. ankietowanych, podczas gdy Jarosław Kaczyński uzyskał poparcie na poziomie 28,6 proc. badanych.

Wśród wyborców koalicji rządzącej 87 proc. wskazuje na Tuska, natomiast w gronie sympatyków opozycji prezes PiS cieszy się poparciem 55 proc. badanych.

Niemal co trzeci badany nie ma zdania na temat tego, który polityk jest lepszym liderem. Sondaż zrealizowano w dniach 16-18 października 2026 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski zapytano, który z szefów dwóch największych partii w kraju jest lepszym liderem swojego obozu. Do wyboru był Donald Tusk lub Jarosław Kaczyński.

Z badania wynika, że lepiej w oczach Polaków wypada obecny premier. Donalda Tusk wskazało bowiem 42 proc. respondentów. Na to złożyło się 27,7 proc. odpowiedzi "zdecydowanie Donald Tusk" oraz 14,3 proc. wskazań na opcję "raczej Donald Tusk".

Sondaż: Tusk czy Kaczyński? Polacy wybrali lepszego lidera

Z kolei prezesa PiS wskazało łączeni 28,6 proc. badanych. Opcję "zdecydowanie Jarosław Kaczyński" wybrało 15 proc. ankietowanych, a "raczej Jarosław Kaczyński" 13,6 proc. Polaków.

Ponadto niemal co trzeci badany nie ma wyrobionej opinii na ten temat. 29,4 proc. respondentów wybrało bowiem opcję "nie wiem/trudno powiedzieć".

Dodajmy, że wyniki sondażu podzielono również ze względu na preferencje wyborcze ankietowanych. Dzięki temu wiemy, że wśród głosujących na obecny rząd 87 proc. uważa szefa Koalicji Obywatelskiej za lepszego lidera. Jarosław Kaczyński zanotował w tej grupie 3 proc. wskazań. Ponadto 10 proc. stwierdziło, że nie ma zdania.

Wyborcy opozycji o Kaczyńskim. Pokazano też, co myślą sympatycy Konfederacji

Wśród wyborców opozycji większą aprobatą cieszy się z kolei prezes PiS. Jego wynik jest jednak niższy niż w przypadku Tuska i wyborców koalicji rządzącej. Jarosław Kaczyński został bowiem wskazany przez 55 proc. sympatyków opozycji. Z kolei 18 proc. uznało za lepszego lidera Donalda Tuska, a 27 proc. wyznało, że nie ma opinii na ten temat.

Wśród wyborców Konfederacji Jarosław Kaczyński otrzymał 52 proc. wsparcie, natomiast Donalda Tuska wskazało 14 proc. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało z kolei 34 proc. badanych.

Wśród pozostałych wyborców dominował brak zdania na ten temat. 58 proc. z nich wybrało bowiem opcję "nie wiem/trudno powiedzieć". Ponadto 28 proc. wskazało na Tuska, a 14 proc. na Kaczyńskiego.

Badanie zostało zrealizowane przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 16-18 października 2026 roku na próbie 1000 osób. Wywiady przeprowadzono metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI). Błąd oszacowania wynosi 3 proc., przy progu ufności 0,95.



