Podczas konferencji prasowej w Brukseli premier był pytany, czy opinia biegłych na temat przyczyn katastrofy smoleńskiej zakończy spór w tej sprawie. - Nie było żadnego sporu. Kwestia katastrofy smoleńskiej to nie jest przedmiot sporu, że ona wyglądała tak jakby chciał Kaczyński czy Tusk - stwierdził szef rządu.

- Przyczyny katastrofy smoleńskiej zostały precyzyjnie ustalone przez komisję tuż po katastrofie. Było to zakwestionowa z czysto politycznych względów. Pan Kaczyński, Macierewicz, PiS zrobili z tego wielką kampanię nienawiści wobec swoich oponentów i konkurentów i zniszczyli życie publiczne tymi oskarżeniami o zamach, w którym ja miałem uczestniczyć. Wiecie dobrze jak wyglądał ten koszmar smoleński po katastrofie - powiedział Donald Tusk.

- Kilka dni wytrzymali we wspólnej żałobie, bo przecież wszyscy straciliśmy tam przyjaciół czy bliskich, a później zrobili z tego polityczną jazdę absolutnie bez trzymanki - dodał.

Premier zaznaczył, że wiele razy później okazywało się, że działania PiS "to czysta polityczna hucpa". Według niego "niewygodne" ustalenia zachodnich ekspertów w sprawie przyczyn katastrofy były wielokrotnie "ukrywane albo lekceważone" przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Więcej informacji wkrótce.