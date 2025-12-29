W skrócie Donald Tusk podkreślił, że głównym zagrożeniem dla Zachodu i Ukrainy jest podział przez Rosję i narzucenie jej warunków pokoju.

Spotkanie Zełenskiego z Trumpem przyniosło deklarację udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa, lecz negocjacje nadal trwają.

Polski prezydent Karol Nawrocki wziął udział w rozmowach i wskazał na kluczową rolę Polski przy ewentualnym porozumieniu pokojowym.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich pewne jest jedno: Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju" - ocenił w poniedziałek Donald Tusk w pierwszym wpisie po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy na Florydzie.

Jak dodał szef polskiego rządu, "sukcesem jest deklaracja udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa, ale do finału rozmów wciąż daleko".

Rozwiń

Gwarancja pokoju dla Ukrainy. Zełenski po rozmowach z Trumpem

Po zakończonym spotkaniu z amerykańskim przywódcą Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w 100 proc. uzgodniono gwarancję pokoju dla Ukrainy.

Podczas poniedziałkowej rozmowy z dziennikarzami dodał, że poprosił prezydenta, by gwarancja ta wynosiła więcej niż zakładano. - Powiedziałem mu (Trumpowi), że u nas wojna już trwa, i trwa już niemal 15 lat. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby gwarancje były dłuższe. I powiedziałem mu, że bardzo chcielibyśmy rozważyć możliwość 30-40-50 lat - cytuje agencja Interfax-Ukrain.

Zełenski stwierdził, że gdyby Trump zgodził się na wydłużenie okresu ochrony, byłaby to historyczna decyzja. - Prezydent powiedział, że będzie się nad tym zastanawiał - dodał ukraiński lider.

Spotkanie w Mar-a-Lago. Karol Nawrocki połączył się z przywódcami

Podczas rozmów Zełenskiego i Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie odbyło się także łączenie z europejskimi przywódcami. Stronę polską reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

"Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. (...) Pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" - przekazała Kancelaria Prezydenta we wpisie na platformie X.

Przedstawiciele kancelarii podkreślili, że ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich interesariuszy. Jak stwierdzono, "determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską".

Według Donalda Trumpa uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii dotyczących pokoju w Ukrainie, pozostało jednak kilka szczególnie skomplikowanych, jak choćby te dotyczące terytorium.

Miller o sporze prezydenta z premierem: Zderzenie dwóch definicji władzy Polsat News Polsat News