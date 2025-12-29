Tusk komentuje spotkanie Trumpa z Zełenskim. "Jedno jest pewne"

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Donald Tusk skomentował spotkanie Wołodymyra Zełenskiego i Donalda Trumpa na Florydzie. "Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju" - podkreślił. Przy tym wskazał, co jest głównym sukcesem niedzielnej rozmowy.

Trzech mężczyzn w garniturach, stojących i siedzących na tle wnętrza budynku oraz żółtej flagi. Jeden z nich siedzi przy stole, pozostali dwaj stoją obok siebie.
Donald Tusk skomentował rozmowy na FlorydzieHANDOUT / UKRAINIAN PRESIDENTIAL OFFICE ; PAP/Radek PietruszkaAFP

  • Donald Tusk podkreślił, że głównym zagrożeniem dla Zachodu i Ukrainy jest podział przez Rosję i narzucenie jej warunków pokoju.
  • Spotkanie Zełenskiego z Trumpem przyniosło deklarację udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa, lecz negocjacje nadal trwają.
  • Polski prezydent Karol Nawrocki wziął udział w rozmowach i wskazał na kluczową rolę Polski przy ewentualnym porozumieniu pokojowym.
"Po nocnych rozmowach z liderami państw europejskich pewne jest jedno: Zachód i Ukraina przegrają tę konfrontację, jeśli Rosja zdoła nas podzielić i podyktować warunki pokoju" - ocenił w poniedziałek Donald Tusk w pierwszym wpisie po spotkaniu prezydentów USA i Ukrainy na Florydzie.

Jak dodał szef polskiego rządu, "sukcesem jest deklaracja udziału USA w gwarancjach bezpieczeństwa, ale do finału rozmów wciąż daleko".

Gwarancja pokoju dla Ukrainy. Zełenski po rozmowach z Trumpem

Po zakończonym spotkaniu z amerykańskim przywódcą Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w 100 proc. uzgodniono gwarancję pokoju dla Ukrainy.

Podczas poniedziałkowej rozmowy z dziennikarzami dodał, że poprosił prezydenta, by gwarancja ta wynosiła więcej niż zakładano. - Powiedziałem mu (Trumpowi), że u nas wojna już trwa, i trwa już niemal 15 lat. Dlatego bardzo byśmy chcieli, aby gwarancje były dłuższe. I powiedziałem mu, że bardzo chcielibyśmy rozważyć możliwość 30-40-50 lat - cytuje agencja Interfax-Ukrain.

Zełenski stwierdził, że gdyby Trump zgodził się na wydłużenie okresu ochrony, byłaby to historyczna decyzja. - Prezydent powiedział, że będzie się nad tym zastanawiał - dodał ukraiński lider.

    Spotkanie w Mar-a-Lago. Karol Nawrocki połączył się z przywódcami

    Podczas rozmów Zełenskiego i Trumpa w Mar-a-Lago na Florydzie odbyło się także łączenie z europejskimi przywódcami. Stronę polską reprezentował prezydent Karol Nawrocki.

    "Omówiono stan rozmów pokojowych, których celem jest doprowadzenie do zakończenia wywołanej przez Rosję wojny na Ukrainie. (...) Pozycja Polski w momencie podpisania porozumienia pokojowego będzie kluczowa" - przekazała Kancelaria Prezydenta we wpisie na platformie X.

      Przedstawiciele kancelarii podkreślili, że ustalenia dotyczące bezpieczeństwa w regionie muszą zapadać w gronie wszystkich interesariuszy. Jak stwierdzono, "determinacja strony amerykańskiej i jedność stanowiska państw europejskich daje realną szansę na zakończenie wojny wywołanej przez Federację Rosyjską".

      Według Donalda Trumpa uzgodnione jest ok. 95 proc. kwestii dotyczących pokoju w Ukrainie, pozostało jednak kilka szczególnie skomplikowanych, jak choćby te dotyczące terytorium.

