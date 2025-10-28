W skrócie Prokuratura wystąpiła o uchylenie immunitetu i areszt Zbigniewa Ziobry, oskarżając byłego ministra sprawiedliwości o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Politycy różnych ugrupowań komentują sprawę, zwracając uwagę na powagę sytuacji i wyjątkowość zdarzenia w skali kraju.

Magdalena Sroka sugeruje, że liczba zarzutów wobec Ziobry może wzrosnąć podczas dalszego postępowania.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Podczas konferencji prasowej, rzeczniczka Prokuratury Krajowej prok. Anna Adamiak przekazała, że organ wystąpił z wnioskiem o uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Do ruchu prokuratury odniósł się niedługo później premier Donald Tusk. - Pierwszy raz w historii Polski, nie wykluczam, że pierwszy raz w historii Europy, były minister sprawiedliwości podejrzany jest o takie przestępstwa, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - ocenił szef rządu.

Aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Siemoniak, Kierwiński i Żurek zabrali głos

Informacja o zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu Zbigniewa Ziobry wywołała falę komentarzy wśród polskich polityków.

"Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu Ziobrze oraz tymczasowe aresztowanie jest prostą konsekwencją jego politycznej drogi. Sądził, że może wszystko. Wyszło na to, że się mylił. Państwo działa. Nie ma świętych krów" - napisał na X Tomasz Siemoniak, członek rządu i koordynator służb specjalnych.

Do sprawy odniósł się także minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. "26 przestępstw w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą! Chcieli zrobić państwo podsłuchów, teraz będą słuchani przez prokuratora i sąd" - napisał.

Wniosek o uchylenie immunitetu Ziobry. Rafał Bochenek: "Kuriozalne zarzuty"

Sytuację Zbigniewa Ziobry skomentował również przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. "Od słupa do herszta. Każdy odpowie za ten przekręt. Mam nadzieję, że Pan Ziobro wraca z Węgier... Szybko i bez oporów" - podsumował.

Polityk dodał, że zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą jest "adekwatny do jego politycznych ambicji".

O "przełomie" napisał z kolei Dariusz Joński, poseł do Parlamentu Europejskiego: "Przełom! Prokuratura wnioskuje o uchylenie immunitetu Ziobrze! Chodzi m.in. o Art 258 KK czyli kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw.. Wniosek obejmie zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła!"

Sprawę Ziobry skomentował także Waldemar Żurek. Jak napisał minister sprawiedliwości: "państwo prawa oznacza, że nikt - nawet były minister sprawiedliwości i prokurator generalny - nie stoi ponad nim. Młyny sprawiedliwości mielą".

Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS, ze swojej strony pisze o "zemście" oraz "kuriozalnych zarzutach".

"Mszczą się na ministrze Ziobrze za to, że ścigał przestępców, także w szeregach obecnej koalicji rządzącej! Zarzuty kuriozalne! Wsparcie dla OSP i organizacji społecznych traktowane jak przywłaszczenie? Praca urzędnicza w oparciu o przepisy ustawy to zorg. grupa przestępcza?" - napisał na X.

Sprawa Zbigniewa Ziobry. "Mam przekonanie, że to nie wszystkie zarzuty"

- Dzisiaj mamy do czynienia z wnioskiem o uchylenie immunitetu celem zatrzymania i doprowadzenia Zbigniewa Ziobry, ale o pełnych efektach będziemy mogli mówić dopiero, gdy zakończy się postępowanie sądowe. Wtedy będziemy mogli cieszyć się tym, że przywróciliśmy w Polsce prawo i sprawiedliwość - powiedziała Magdalena Sroka, przewodnicząca sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa.

Sroka dodała, że 26 przestępstw, o których mówiła rzecznik prokuratury krajowej, to nie tylko kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, ale także przetrzymywanie dokumentacji.

- Mam przekonanie, że to nie są wszystkie zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry i że na późniejszym etapie będą one uzupełniane - podkreśliła.

Dodała również, że "Państwo PiSu działało właśnie w ten sposób. Przejmowano instytucje po to, żeby tą rzeczywistość kreować po to żeby zabezpieczać swoich, aby ci którzy odpowiadają za przestępstwa, nigdy nie usłyszeli zarzutów".

Trzaskowski w "Graffiti": Partia Razem kompletnie nic nie rozumie z samorządności Polsat News Polsat News