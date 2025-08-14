W skrócie Spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem będzie dotyczyć sytuacji w Ukrainie oraz przyszłych rozmów Trumpa z Putinem.

Rozmowa odbędzie się na wniosek premiera i będzie miała charakter cztery oczy.

Donald Tusk zaznaczył, że niezależnie od różnic politycznych, współpraca w kwestiach bezpieczeństwa i polityki zagranicznej jest niezbędna.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

O godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim ma dojść do spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowa odbędzie się na prośbę szefa rządu, o czym informował w środę rzecznik głowy państwa.

Spotkanie Karola Nawrockiego z Donaldem Tuskiem. Rzecznik prezydenta o szczegółach

Z kolei w czwartek Rafał Leśkiewicz, który gościł w programie stacji wPolsce24, przekazał więcej szczegółów dotyczących spotkania.

- Spotkanie jest zorganizowane na prośbę premiera, a pan prezydent pozytywnie na nią odpowiedział. To będzie spotkanie w cztery oczy - powiedział rzecznik prezydenta.

Jak podkreślił Leśkiewicz, "głównym tematem będzie sytuacja w Ukrainie, wymiana poglądów dotyczących tego, jak powinny przebiegać rozmowy Donalda Trumpa z Władimirem Putinem".

- To pan premier chciał rozmawiać z prezydentem i to jest naturalne, że do głowy państwa powinien przyjść premier rządu RP - dodał prezydencki rzecznik.

Rzecznik prezydenta: To Donald Tusk ma kilka słów do powiedzenia Karolowi Nawrockiemu

Rafał Leśkiewicz, dopytywany o to, czy jest coś, co Karol Nawrocki chciałby powiedzieć premierowi podczas spotkania, odparł: - Przede wszystkim to pan Donald Tusk ma kilka słów do powiedzenia prezydentowi Nawrockiemu i pierwszym z nich, jakie powinien powiedzieć, jest "gratuluję".

Podczas środowej konferencji prasowej szef polskiego rządu odniósł się do rozmowy liderów europejskich z prezydentem USA, w której udział wziął Karol Nawrocki. Jak przypomniał, we wtorek rząd przyjął stanowisko ws. amerykańsko-rosyjskich rozmów.

Donald Tusk zapewnił, że zostało ono przekazane prezydentowi.

Premier podkreślił również, że niezależnie od tego, co Karol Nawrocki o nim myśli, "w sprawach bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, wojny i pokoju" muszą ze sobą współpracować.

Spotkanie Nawrockiego z Trumpem. Gramatyka: Amerykanie patrzą na świat nieco inaczej Polsat News Polsat News