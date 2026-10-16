Tusk grzmi po ataku na policjantkę. "Polityczna odpowiedzialność"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Jarosława Kaczyńskiego - napisał premier Donald Tusk, odnosząc się do zdarzenia, które miało miejsce w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego. Według informacji policji jedna z funkcjonariuszek została zaatakowana przez mężczyznę, przy którym znaleziono nóż. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował, że do prokuratury zostanie złożone zawiadomienie o możliwości popełnienia pod TK przestępstwa przez dziennikarzy telewizji Republika.

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Premier Donald TuskWojciech OlkusnikEast News

"Mężczyzna z nożem w kieszeni zaatakował policjantkę pilnującą porządku pod Trybunałem Konstytucyjnym. Został zatrzymany i odpowie przed prawem" - poinformował premier Donald Tusk.

"Polityczna odpowiedzialność za wzrost agresji spada na Karola Nawrockiego i Kaczyńskiego" - dodał szef rządu.

- To z czym mamy do czynienia od kilku dni, to nieustanny atak na funkcjonariuszy policji, którzy zabezpieczają sytuację pod Trybunałem Konstytucyjnym i robią to w sposób bardzo profesjonalny, nieeskalujący - stwierdził z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.

- Są takie momenty, kiedy nie można nie reagować na to, co robi jedna z przybudówek PiS-u i politycy związani z PiS-em. Wszystkie interwencje policji pod TK są nagrywane. Każda osoba, która dopuszcza się znieważenia funkcjonariuszy, podejmuje próby wywierania na niego nacisku, dopuszcza się przemocy wobec funkcjonariuszy, prędzej czy później trafi pod sąd - dodał szef MSWiA.

Więcej informacji wkrótce. 

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