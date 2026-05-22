Tusk dziękuje Nawrockiemu. Reakcja po decyzji Trumpa

"Wszystkim zaangażowanym w tę sprawę, prezydentowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA dziękuję za skuteczność i jedność działania" - przekazał premier we wpisie zamieszczonym na platformie X.

Szef rządu skomentował w ten sposób ogłoszoną w czwartek decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych pięciu tysięcy amerykańskich żołnierzy.

"W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski kolejnych 5000 żołnierzy. Dziękuję za uwagę!" - poinformował w czwartek Trump za pośrednictwem platformy Truth Social.

W reakcji na tę wiadomość Karol Nawrocki podziękował prezydentowi Stanów Zjednoczonych "za przyjaźń wobec Polski i za decyzje, których praktyczny wymiar widzimy dziś bardzo wyraźnie". Zapewnił o nieprzerwanym wsparciu sojuszu polsko-amerykańskiego. Wskazał, że to "ważny filar bezpieczeństwa każdego polskiego domu i całej Europy".

Na przestrzeni ostatnich tygodni kwestia obecności amerykańskich sił w Europie była wielokrotnie poruszana przez polskich polityków, którzy aktywnie działali na rzecz utrzymania wojskowego wsparcia zapewnianego przez Stany Zjednoczone.

