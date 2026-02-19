Tusk do Polaków: Opuśćcie natychmiast Iran, ewakuacja nie będzie możliwa

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

- Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju - powiedział w czwartek Donald Tusk. Premier ostrzegł, że "możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna". Zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Mężczyzna w kurtce stoi przed mikrofonem na tle zaśnieżonego terenu z wojskowymi pojazdami opancerzonymi oraz lasem w oddali.
Premier Donald TuskPaweł SupernakPAP

W skrócie

  • Donald Tusk zaapelował do Polaków o natychmiastowe opuszczenie Iranu i zaniechanie podróży do tego kraju.
  • Szef rządu ostrzegł przed realną możliwością gorącego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie i utrudnioną ewakuacją.
  • Stany Zjednoczone i Izrael rozważają operację militarną przeciwko Iranowi, mobilizując duże siły powietrzne w regionie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić operację militarną na Bliskim Wschodzie i zaatakować Iran. Donald Tusk zaapelował do Polaków przebywających w tamtym regionie.

- Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. (...) Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna - podkreślił.

- Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę. Proszę bardzo poważnie to potraktować, mamy złe doświadczenia z przeszłości, niektórzy lekceważą te apele - dodał szef rządu.

Donald Tusk zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Napięcie na linii USA - Iran. Nowa wojna wisi w powietrzu

"Wojsko amerykańskie jest gotowe zaatakować Iran już w ten weekend, jednak prezydent Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji, czy zezwoli na takie działania" - podała telewizja CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Do ataku po stronie USA miałby przystąpić również Izrael. Premier Binjamin Netanjahu kilka dni temu odwiedził Donalda Trumpa w Białym Domu.

Przyczyn ewentualnego uderzenia trzeba dopatrywać w irańskim programie nuklearnym. Prezydent USA sugerował również, że należy zmienić reżim w Teheranie. Od rewolucji w 1979 roku krajem rządzą ajatollahowie.

Zobacz również:

Mark Kelly może wystartować w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku
Świat

Namawiał do sprzeciwu wobec Trumpa, może zagrozić republikanom. "Poważnie rozważam"

Marta Stępień
Marta Stępień

    Potężne kroki USA wobec Iranu. Takich sił dotąd nie mobilizowano

    Największa jak dotąd fala myśliwców USA zmierza w stronę Iranu - informowaliśmy w środę wieczorem.

    W drodze na Bliski Wschód jest m.in. kilkanaście najskuteczniejszych myśliwców F-22 Raptor, około 36 samolotów F-16 Fighting Falcon, sześć samolotów wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry i samolot szpiegowski U-2 Dragon Lady - wynika z danych portalu ItaMilRadar.

    Redakcja skomentowała, że jest to "bezprecedensowa koncentracja amerykańskiej floty powietrznej" w tym regionie.

    Tymczasowo do Europy i USA trafi z Bliskiego Wschodu część amerykańskiego personelu. Pentagon podjął taką decyzję w związku z możliwym atakiem na Iran i potencjalnym odwetem ze strony Teheranu - podała stacja CBS News.

    Źródło: CNN, CBS News, ItaMilRadar

    Zobacz również:

    Amerykanie wysłali żołnierzy na Azory. Media o "przygotowaniach do operacji"
    Świat

    Amerykanie wysłali żołnierzy na Azory. Media o "przygotowaniach do operacji"

    Alicja Krause
    Alicja Krause
    Rzecznik rządu o bezrobociu: Zwiększone inwestycje to więcej miejsc pracyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze