Tusk do Polaków: Opuśćcie natychmiast Iran, ewakuacja nie będzie możliwa

W skrócie Donald Tusk zaapelował do Polaków o natychmiastowe opuszczenie Iranu i zaniechanie podróży do tego kraju.

Szef rządu ostrzegł przed realną możliwością gorącego konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie i utrudnioną ewakuacją.

Stany Zjednoczone i Izrael rozważają operację militarną przeciwko Iranowi, mobilizując duże siły powietrzne w regionie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Stany Zjednoczone mogą przeprowadzić operację militarną na Bliskim Wschodzie i zaatakować Iran. Donald Tusk zaapelował do Polaków przebywających w tamtym regionie.

- Proszę natychmiast opuścić Iran i w żadnym wypadku nie wybierać się do tego kraju. (...) Możliwość gorącego konfliktu jest bardzo realna - podkreślił.

- Za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt godzin ewentualność ewakuacji nie będzie wchodziła w rachubę. Proszę bardzo poważnie to potraktować, mamy złe doświadczenia z przeszłości, niektórzy lekceważą te apele - dodał szef rządu.

Donald Tusk zaznaczył, że pozostaje w stałym kontakcie z szefem MSZ Radosławem Sikorskim.

Napięcie na linii USA - Iran. Nowa wojna wisi w powietrzu

"Wojsko amerykańskie jest gotowe zaatakować Iran już w ten weekend, jednak prezydent Donald Trump nie podjął ostatecznej decyzji, czy zezwoli na takie działania" - podała telewizja CNN, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.

Do ataku po stronie USA miałby przystąpić również Izrael. Premier Binjamin Netanjahu kilka dni temu odwiedził Donalda Trumpa w Białym Domu.

Przyczyn ewentualnego uderzenia trzeba dopatrywać w irańskim programie nuklearnym. Prezydent USA sugerował również, że należy zmienić reżim w Teheranie. Od rewolucji w 1979 roku krajem rządzą ajatollahowie.

Potężne kroki USA wobec Iranu. Takich sił dotąd nie mobilizowano

Największa jak dotąd fala myśliwców USA zmierza w stronę Iranu - informowaliśmy w środę wieczorem.

W drodze na Bliski Wschód jest m.in. kilkanaście najskuteczniejszych myśliwców F-22 Raptor, około 36 samolotów F-16 Fighting Falcon, sześć samolotów wczesnego ostrzegania Boeing E-3 Sentry i samolot szpiegowski U-2 Dragon Lady - wynika z danych portalu ItaMilRadar.

Redakcja skomentowała, że jest to "bezprecedensowa koncentracja amerykańskiej floty powietrznej" w tym regionie.

Tymczasowo do Europy i USA trafi z Bliskiego Wschodu część amerykańskiego personelu. Pentagon podjął taką decyzję w związku z możliwym atakiem na Iran i potencjalnym odwetem ze strony Teheranu - podała stacja CBS News.

Źródło: CNN, CBS News, ItaMilRadar

Rzecznik rządu o bezrobociu: Zwiększone inwestycje to więcej miejsc pracy Polsat News Polsat News