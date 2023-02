Tusk został zapytany między innymi o swoje poglądy na temat energetyki jądrowej. Podkreślał znaczenie OZE i wdrożenia energetyki wodorowej. - Do tego czasu wydaje się, że powinniśmy bezwzględnie zadbać także o energetykę jądrową w Polsce. (...) Jedna, być może dwie duże elektrownie jądrowe w Polsce i coraz więcej mówi się o małych, kompaktowych elektrowniach jądrowych. Z tym, że dzisiaj to jest bardzo, bardzo drogie - wskazał.

- Dzisiaj, przynajmniej częściowo, energetyka jądrowa jest bezalternatywna - dodał.

Tusk o edukacji: Czarna rozpacz

Innym tematem był edukacja. - Patrzę na to co minister Czarnek robi z edukacją i tak naprawdę, nie jest to gra z nazwiskiem pana ministra, ale czarna rozpacz może człowieka ogarnąć, ile rzeczy przez te siedem lat, (...) właściwie od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do końca studiów, widzimy ten szlak bojowy ministra Czarnka i dewastowanie edukacji - podkreślił szef PO.

Wskazywał na niskie zarobki nauczycieli oraz problemy młodzieży z depresją. - Podejrzewam, że wy sobie zdajecie sprawę o wiele lepiej niż pan Czarnek i jego kompania, oni są głównie zajęci swoimi finansowymi potrzebami, że stało się coś naprawdę bardzo niepokojącego. Młodzi ludzie potrzebują dzisiaj zaangażowanej, mądrej, przemyślanej pomocy - dodał.

- Moje pokolenie powinno przepraszać - zaznaczył. - Między innymi za kwestie klimatyczne. Przez wiele lat mówimy o tym, że katastrofa klimatyczna staje się faktem, a równocześnie tak niewiele robiliśmy - dodał. Powiedział też, że potrzebna jest "autentyczna rewolucja postaw" wśród tych, którzy odpowiadają za edukację.

Tusk: Musimy wygrać jesienią

Przed spotkaniem otwartym odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. - Nikt nie zdejmie z KO tego patriotycznego obowiązku: musimy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zmianę w Polsce jesienią tego roku. Jesteśmy do tego gotowi - powiedział wtedy Tusk.

- Jesienią wygramy dla Polski te wybory - podkreślał lider PO.