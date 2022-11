- Wczoraj RPP utrzymała stopy na niezmienionym poziomie. Warto pamiętać, że nastąpiło to po najsilniejszym zacieśnieniu polityki pieniężnej w historii rady - powiedział w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński . Podkreślił, że z zewnątrz przyjdzie silny impuls antyinflacyjny, co wzmocni efekty zacieśnienia polityki pieniężnej RPP. - Na początku przyszłego roku inflacja może jeszcze wzrosnąć. Od II kw. 2023 r. inflacja będzie się wyraźnie obniżać - dodał szef NBP. Na koniec 2023 r. w ostatnim kwartale ma ona już wynieść ok. 8 proc. Do celu wróci ona w 2025 r.

Reklama

Donald Tusk nawiązał do tych słów.

- Nie ma się co oszukiwać, Święto Niepodległości dla wielu będzie smutnym, bo niektóre rodziny nie są w stanie przetrwać od pierwszego do pierwszego. Słyszałem jak prezes NBP mówi, że inflacja jest pod kontrolą i wszystko idzie w dobrą stronę. Mam też te dane mówiące o realnej inflacji z dzisiaj, która jest doświadczeniem polskiej rodziny, a nie statystyczną bujdą pana Glapińskiego. Niezależny instytut analiz rynkowych porównał ceny detaliczne z października ubiegłego i tego roku kilkunastu produktów kupowanych przez Polski i Polaków. Tłuszcze poszły o 48 procent, cukier o 59 procent, mięso o 32 procent, w tym drób blisko o 50 procent. Pieczywo i owoce po ponad 22 procent - wymieniał.

Według lidera PO to realna skala drożyzny.

- W innych krajach Europy i nawet w USA inflacja lekko spada, tylko u nas nie. Pan Glapiński uważa, że wszystko jest w porządku - skomentował.

Były premier odniósł się również do braku środków z Funduszu Odbudowy dla Polski. - Oni kłamią, mówiąc że te kamienie milowe są kłopotem. To nie kamienie milowe tylko kamienie u szyi naszej ojczyzny - Ziobro, Kaczyński i Morawiecki. To oni stanowią problem - dodał.

Lider PO: Nagroda "wzorowy działkowiec" dla Obajtka i Morawieckiego

Tusk ironizował również na temat Medalu Honorowego Poczty Polskiej im. Króla Polski Zygmunta II Augusta przyznanego Jackowi Sasinowi za szczególne zasługi dla tej instytucji.

- Sasin, który z pocztą ma tyle wspólnego, że zrobił wybory kopertowe, 70 milionów poszło w piach. Wyobraźnia podpowiada też inne nagrody: złoty respirator dla Szumowskiego, złota wędka dla minister Moskwy za czyste wody w polskich rzekach, wzorowy działkowiec - to Obajtek i Morawiecki - wymieniał.

Tusk: Marzę o tym, by 11 listopada nie był nacechowany negatywnie

W wystąpieniu nawiązał też do obchodów Dnia Niepodległości.

- Do Warszawy jechały wczoraj i dziś setki wozów policyjnych na syrenach. Widziałem je, jak zmierzałem na spotkanie z wami. Pomyślałem, że chyba nie tylko ja marzę o tym, żeby 11 listopada nie musiał być nacechowany wzajemną agresją czy niechęcią. W Gdańsku w ten dzień nie ma policji, tam ludzie po prostu wychodzą na ulicę, nie przeciw sobie. Żyjemy w pięknym kraju. Polacy to dumny naród. Piłsudski powiedziałby, że Polacy to wspaniały naród, tylko władza... Nie dokończę, bo marszałek znany był z mocnego języka - zaznaczył Tusk.

Jego zdaniem "musimy zrobić wszystko wspólnie, by nasze miłości - do najbliższych, regionu, kraju - by to się łączyło we wspólną miłość do Polski".

- Nie chodzi o to, by wszyscy bez wyjątku podzielali jeden pogląd. Tylko, żebyśmy umieli zakończyć to, co zatruwa nasze życie, a mówię o tych używających państwa, mediów publicznych, służb specjalnych do tego, żeby szczuć ludzi na siebie. Z tego robi się poważny problem - stwierdził.