Tusk chwali współpracę z Nawrockim. "Zgodnie z rządową rekomendacją"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

"W Davos zgodnie z rządową rekomendacją" - skomentował działania Karola Nawrockiego podczas Światowym Forum Ekonomicznym Donald Tusk. Premier odniósł się w ten sposób do zawiązania Rady Pokoju i aktywności prezydenta w Davos. - Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty - przekazał premier w mediach społecznościowych.

Mężczyzna w garniturze stoi przed mikrofonem, w tle widoczne flagi Unii Europejskiej i Polski, wyrażając umiarkowany uśmiech podczas wystąpienia publicznego.
Donald Tusk pochwalił współpracę z Karolem Nawrockim w kontekście zawiązania w Davos Rady PokojuKPRMmateriał zewnętrzny

W czwartek w Davos z inicjatywy Donalda Trumpa zawiązała się Rada Pokoju. Choć prezydent USA wspomniał podczas oficjalnego powołania organizacji o Karolu Nawrockim, nazywając go "fantastycznym człowiekiem", to prezydent nie znalazł się w gronie sygnatariuszy aktu powołującego nową organizację międzynarpdową.

"W Davos zgodnie z rządową rekomendacją. Bezpieczeństwo Polski wymaga współpracy między prezydentem i premierem, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami" - skomentował w mediach społecznościowych Donald Tusk.

"Nasz stały osobisty kontakt w ostatnich dniach przyniósł dobre efekty" - podsumował premier.

Zobacz również:

Donald Trump ogłosił powstanie Rady Pokoju
Świat

Rada Pokoju oficjalnie. Donald Trump ogłasza sukces

Jakub Krzywiecki
Jakub Krzywiecki

    Polska poza Radą Pokoju Trumpa. Nawrocki: Przyjęte z wielkim zrozumieniem

    W środę po spotkaniu z prezydentem Donaldem Trumpem Karol Nawrocki zapowiedział, że Polska nie dołączy do Rady Pokoju w momencie inauguracji pracy organizacji. Nawrocki powołał się na dopełnienie procedury konstytucyjnej, co przez prezydenta USA miało zostać "przyjęte z wielkim zrozumieniem".

    - Jestem strażnikiem polskiej konstytucji i każda umowa międzynarodowa, do której Polska przystępuje i którą Prezydent parafuje musi oczywiście przejść przez polski parlament; musi być podjęta uchwała Rady Ministrów. Zdaję sobie sprawę z tych zobowiązań konstytucyjnych i Prezydent Donald Trump doskonale to rozumie - mówił Nawrocki po spotkaniu z Donaldem Trumpem.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki o spotkaniu z Donaldem Trumpem i dołączeniu do Rady Pokoju
    Polska

    Zaproszenie dla Nawrockiego do Rady Pokoju. Wiadomo, co zrobi Polska

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      Inauguracja Rady Pokoju. Trump: Składa się z najważniejszych przywódców

      Akt zapoczątkowujący funkcjonowanie Rady Pokoju podpisali w czwartek w Davos przedstawiciele 19 państw. Są to Arabia Saudyjska, Argentyna, Bahrajn, Egipt, Indonezja, Jordania, Katar, Kazachstan, Maroko, Mongolia, Pakistan, Paragwaj czy Zjednoczone Emiraty Arabskie.

      W Davos akt powołujący Radę Pokoju podpisał premier Węgier Wiktor Orban. Inne, leżące w Europie, państwa, które w czwartek zasiliły organizację to Armenia, Bułgaria, Kosowo, Monako i Turcja.

      - Każdy chce uczestniczyć w tej inicjatywie - stwierdził Donald Trump w Davos i stwierdził, że "Rada Pokoju składa się z najważniejszych przywódców światowych". Donald Trump zarządził, że za dołączenie do organizacji w roli stałego członka państwa muszą zapłacić miliard dolarów.

      W czwartek wieczorem w Moskwie delegacja z USA będzie rozmawiać z Władimirem Putinem o wejściu do Rady Pokoju Federacji Rosyjskiej. Rosyjski przywódca chce opłacić członkostwo z użyciem aktywów zamrożonych w amerykańskich bankach po napaści na Ukrainę.

      Zobacz również:

      Władimir Putin zadklerował, że Rosja jest gotowa dołączyć do utworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju
      Świat

      Rosja gotowa wejść do Rady Pokoju. Putin chce użyć zamrożonych aktywów

      Maciej Olanicki
      Maciej Olanicki
      Polska nie wysłała żołnierzy na Grenlandię. Kosiniak-Kamysz w ''Graffiti'': Dbamy, aby więź transatlantycka nie była nadwątlonaPolsat NewsPolsat News

      Najnowsze