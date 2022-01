Tusk: Cała opozycja za komisją śledczą

W czwartek po wizycie w Ksawerowie Tusk odwiedzi jeszcze Pabianice i Tomaszów Mazowiecki (oba miasta - woj. łódzkie red.).

"Będę jeździł od powiatu do powiatu"

Tusk ogłosił kilka dni temu, że rozpoczyna objazd po Polsce, podczas którego będzie rozmawiał z przedsiębiorcami o kłopotach związanych z inflacją, podwyżkami opłat za gaz i Polskim Ładem. "Najpierw przygnieceni pandemią, potem dobici drożyzną i źle przygotowanymi przepisami. Pan Tomasz, właściciel zakładu produkującego rolety w Mińsku Mazowieckim i pan Robert, który prowadzi niewielki bar na warszawskiej Woli" - napisał w środę na Facebooku lider PO.

"Tak, będę jeździł od powiatu do powiatu, bo ten krzyk w obronie ciężko pracujących ludzi trzeba podnosić. Państwo musi stanąć na głowie, żeby Im pomóc" - zapowiedział.

Pierwsze wizyty

We wtorek Tusk udał się do Wielkopolski, gdzie jeszcze przed świtem spotkał się w Kościanie z miejscowym piekarzem, następnie z właścicielem sklepu papierniczego w Buku. W środę odwiedził firmę zajmującą się produkcją moskitier i żaluzji w Mińsku Mazowieckim. - Państwo powinno stanąć na głowie, żeby pomóc przedsiębiorcom w obecnych okolicznościach, a nie ich dobijać różnymi pomysłami, takimi jak zawarte w Polskim Ładzie - mówił podczas konferencji prasowej. Jak podkreślił, ogólna drożyzna powoduje, iż za transport jednego kontenera z półproduktami potrzebnymi do produkcji firma, którą odwiedził płaciła 16 tys. zł, a teraz płaci ponad 60 tysięcy zł.

- Zawartość tego kontenera też podrożała o ponad 100 proc. - zaznaczył. Lider PO i dodał, że właściciel firmy, którą odwiedził "nie załapał się na żadną tarczę, potem przyszła drożyzna, a na koniec dostał jeszcze po kościach niektórymi przepisami Polskiego Ładu". - Z punktu widzenia tego przedsiębiorcy to gwóźdź do trumny - podsumował polityk.





Polski Ład

Pierwszego stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Niektóre zmiany sprawiły, że wbrew zamiarom rządu i Sejmu część podatników otrzymała niższe wypłaty. W reakcji na problemy Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie zmieniające zasady wyliczania składek.