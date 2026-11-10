W skrócie W strzelaninie na Rynku Głównym w Krakowie zginęło łącznie sześć osób, a szesnaście kolejnych zostało rannych, w tym dwóch funkcjonariuszy policji.

Premier Donald Tusk podziękował za powstrzymanie się od politycznych komentarzy i pochwalił sprawne informowanie opinii publicznej przez ministra Marcina Kierwińskiego.

Minister Marcin Kierwiński podtrzymał swoje wcześniejsze słowa o radykalnych poglądach sprawcy, wskazując na symbolikę flagi Gadsdena znalezionej w jego pokoju.

Prokuratura Krajowa prowadzi śledztwo w sprawie zdarzeń na rynku, zaznaczając, że śmierć sprawcy nie kończy toczącego się postępowania karnego.

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- Dziękuję też, że państwo powstrzymywali się od politycznego komentowania tej sprawy. Informacje, jakie przekazał minister Marcin Kierwiński na początku tej akcji w porozumieniu ze mną, uspokoiły atmosferę - powiedział premier Donald Tusk podczas wystąpienia przed posiedzeniem Rady Ministrów.

Strzelanina w Krakowie. Tusk broni Kierwińskiego, w tle głośne słowa

Szef rządu podkreślił, że "bardzo mu zależało", aby osoby nadzorujące całą akcję "możliwie szybko, natychmiast, wtedy kiedy to jest tylko możliwe, informowały opinię publiczną o faktach i uzasadnionych podejrzeniach".

- Po to, żeby uniknąć atmosfery wzajemnych oskarżeń, podejrzeń. Zauważyliście państwo, jak szybko nieodpowiedzialni ludzie ruszyli do formułowania sugestii dotyczących narodowości, języka, koloru skóry. Szkoda słów - stwierdził premier Donald Tusk w trakcie posiedzenia rządu.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński w sobotę, na krótko po zamachu na Rynku Głównym w Krakowie, przekazał, że sprawcę miały "fascynować ideologie prawicowe", a jego poglądy były "bardzo radykalne i ultranacjonalistyczne".

Słowa te wywołały duże emocje i zarzuty o polityczne wykorzystywanie tragedii. Ponadto były one cytowane przez największe światowe media, w tym m.in. "The Guardian" czy agencję Associated Press.

Kraków. Kierwiński po słowach o poglądach Oksińskiego. "Nie wycofuję się"

- Nie wycofuję się z żadnego słowa, które powiedziałem. Czekam na ustalenia śledczych. Myślę, że w tej sprawie jeszcze bardzo wiele faktów będzie mówiło samo - stwierdził na antenie Polskiego Radia. Minister zaznaczył przy tym, że "nie chce podkręcać tej dyskusji". - Widzę, jakie to emocje wywołuje - dodał.

Kierwiński nawiązał w tym kontekście do informacji ujawnionych przez Prokuraturę Krajową, że na ścianie pokoju Michała Oksińskiego wisiała flaga Gadsdena.

- Sama ta flaga, o której wczoraj mówiła prokuratura, też jest jakimś wskazaniem i to, o którym każdy powinien myśleć. (...) Każdy, kto chce to uczciwie prześledzić, powinien zobaczyć - jeżeli chodzi o ostatnie lata - czego ta flaga była symbolem - ocenił.

Przypomnijmy, że prokuratura tłumaczyła, że wspomniana flaga "nie łączy się z jakimś ekstremizmem w sposób powszechny". - Jest używana do różnych celów - mówił rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak. Jak dodał, "wizerunek takiego węża znajduje się m.in. na jednej z płyt zespołów Metallica".

Zamach w Krakowie. Michał Oksiński zmarł w szpitalu

Do tragicznej w skutkach strzelaniny doszło w sobotę ok. godz. 15 na Rynku Głównym w Krakowie. 24-letni Michał Oksiński z Ostrowca Świętokrzyskiego otworzył tam ogień do przypadkowych przechodniów.

Łącznie w zdarzeniu zginęło sześć osób, a kolejne 16 zostało rannych. Wśród poszkodowanych znalazło się dwóch funkcjonariuszy policji, którzy pomogli zatrzymać zamachowca. Sam sprawca w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. W poniedziałek rano poinformowano o jego śmierci.

Śledztwo w związku z wydarzeniami na krakowskim rynku oraz śmiercią członków rodziny Oksińskiego prowadzi prokuratura. Śledczy podkreślili, że śmierć sprawcy nie przerywa postępowania.



