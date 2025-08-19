Tusk apeluje w sprawie Nawrockiego. "Dajmy trochę czasu"

W skrócie Premier Donald Tusk apeluje o cierpliwość co do prezydenta w kwestii współpracy z rządem w kontekście polityki międzynarodowej.

Brak obecności przedstawicieli Polski na szczycie w Waszyngtonie wzbudził dyskusję o relacjach między władzami.

Zarówno premier, jak i prezydent deklarują chęć współpracy dla bezpieczeństwa Polski.

"Polska na zewnątrz wymaga jednolitego działania i współpracy wszystkich instytucji państwowych, a współpraca wymaga wzajemnej cierpliwości i zrozumienia" - czytamy we wpisie Donalda Tuska.

"Pierwsze koty za płoty" - dodał premier.

Szczyt w Waszyngtonie bez Polski. Premier zabrał głos

Wpis Donalda Tuska nawiązuje do poniedziałkowego szczytu w Waszyngtonie, na którym nie pojawił się żaden polski przedstawiciel. We wtorkowym wywiadzie dla Polskiego Radia rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz przekonywał, że kluczowe dyskusje, co do tego, jak ma wyglądać spotkanie w stolicy USA, odbywały się w ramach spotkań 'koalicji chętnych' w sobotę i w niedzielę. Udział w nich brali premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski.

Z takim postawieniem sprawy nie zgodził się jednak rzecznik rządu Adam Szłapka, który wskazał podczas konferencji, że spotkanie w Białym Domu nie było spotkaniem przedstawicieli państw tzw. koalicji chętnych.

Szłapka przypominał, że w ubiegłotygodniowych wideokonferencjach z udziałem Donalda Trumpa - zgodnie z życzeniem strony amerykańskiej - brał udział Karol Nawrocki. - We wczorajszym spotkaniu wzięła udział dokładnie ta sama grupa uczestników, która uczestniczyła w łączeniu w środę i w sobotę z panem prezydentem Trumpem - mówił.

Polityk stwierdził, że jeśli Karol Nawrocki zdecydował się wziąć odpowiedzialność za "odcinek" polityki międzynarodowej dotyczącej rozmów z Donaldem Trumpem, powinien przyjąć ją "ze wszystkimi konsekwencjami". - Nie wystarczy tylko ogłosić, że się wzięło udział w bardzo ważnym spotkaniu, tylko trzeba o ten format bardzo aktywnie zabiegać - wskazywał.

Tusk i Nawrocki będą współpracować ponad podziałami?

Donald Tusk podkreślał, że pomimo wielu różnic pomiędzy nim a Karolem Nawrockim, w kwestii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej zarówno rząd jak i prezydent powinni mówić jednym głosem. Również głowa państwa deklarowała otwartość na współprace w kwestiach "najważniejszych".

Politycy rozmawiali o tym podczas swojego pierwszego oficjalnego spotkania w Pałacu Prezydenckim 14 sierpnia. Rzecznik rządu mówił później, że zarówno premier jak i prezydent zgodzili się, że "w tych kwestiach fundamentalnych, dotyczących naszego bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, kwestii dyplomatycznych, musi być współpraca zgodnie z konstytucją".

W sondażu IBRiS przeprowadzonym na zlecenie Radia Zet aż 93 proc. respondentów wskazało, że prezydent i rząd powinni ze sobą współpracować ponad podziałami politycznymi.

