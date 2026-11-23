W skrócie Premier Donald Tusk podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej zaapelował o solidarność z Polską w obliczu rosyjskiej agresji, podkreślając potrzebę dalszego wsparcia dla Ukrainy.

Szef rządu poinformował, że niedawno trzy rosyjskie rakiety spadły na polskie terytorium, co uznał za dotychczas najgroźniejszą jak dotąd prowokację ze strony Moskwy.

Tusk podkreślił, że pomoc dla Kijowa jest bezpośrednim wsparciem dla bezpieczeństwa Europy i Polski, ostrzegając sojuszników przed nadchodzącymi, trudniejszymi miesiącami.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W poniedziałek po południu rozpoczęło się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej oraz kanclerza Austrii. Słowa Donalda Tuska padły podczas wspólnej konferencji prasowej premierów Węgier, Czech, Słowacji i Kanclerza Austrii.

- Mamy pewne różnice dotyczące polityki wobec Ukrainy i Rosji. Ja chcę powiedzieć, że pomoc dla Ukrainy dzisiaj to jest pomoc dla Europy i dla Polski bezpośrednio - powiedział szef polskiego rządu. Zachęcał on tym samym do dalszego wspierania Kijowa.

Donald Tusk: Apeluję o solidarność z Polską

- Apeluję do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, aby wsparli Ukrainę w tych krytycznych miesiącach wobec rosyjskiej agresji, bo ta agresja przekroczyła granice Ukrainy - kontynuował premier Tusk.

-.Apeluję o solidarność z Polską, nie z Ukrainą w tej chwili. Kilka dni temu trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski - powiedział.

Jak zaznaczył, nie była to "pierwsza prowokacja rosyjska, ale tak groźnej prowokacji do tej pory nie było". Tusk podkreślił przy tym, że "dwie z tych rakiet spadły niedaleko granicy Polski ze Słowacji".

- Chciałbym bardzo, aby Ukraina była w stanie zestrzeliwać rakiety rosyjskie, które są wymierzone w terytorium Unii Europejskiej, w tym w polskie terytorium. I dlatego będę was prosił o solidarną, wspólną akcję europejską wsparcia Ukrainy, bo to jest wyraz solidarności z Polską i z całą Europą, nie tylko z Ukrainą.- podkreślił.

"Polska potrzebuje waszego wsparcia". Tusk zwrócił się do sojuszników

- Polska potrzebuje waszego wsparcia - zaapelował do sojuszników szef polskiego rządu. - Nie chcemy być sami, tak jak kiedyś w przeszłości, wobec ewidentnych prowokacji i eskalacji ze strony Rosji - wyjaśnił premier Tusk.

Powiedział też, że "uprzedzał" partnerów z Grupy Wyszehradzkiej "i całą Radę Europejską" przed potencjalną eskalacją ze strony Rosji. - Nie wszyscy w to wierzyli, dzisiaj chyba nie ma już nikt wątpliwości - zaznaczył.

- Eskalacja jest faktem, a najbliższe miesiące mogą być dużo groźniejsze - ostrzegł premier Tusk.

"Potrzebujemy pełnej solidarności". Tusk o zagrożeniu ze strony Rosji

Jak ocenił, w obliczu zagrożenia Węgry, Czechy, Słowacja i Austria "powinny przede wszystkim myśleć o solidarności z całą Europą i z Polską, (...) niezależnie od tego, jak oceniają sam przebieg wojny: i Ukrainę, i Rosję". - Nie wiem, czy ten apel przemówi do waszych serc, ale jestem przekonany, że ta sprawa rozstrzygnie o przyszłości Europy - kontynuował Tusk.

Jak dodał, "żaden kraj nie chce bardziej pokoju niż Polska w Unii Europejskiej". - Ale dzisiaj potrzebujemy pełnej solidarności wszystkich państw europejskich wobec agresji rosyjskiej, która skierowana jest nie tylko wobec Ukrainy, ale także niektórych państw Unii - powiedział.

W piątek rano w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły trzy obiekty. Spadły one w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Tego samego dnia premier Tusk mówił o "intencjonalnej prowokacji".- Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - zaznaczył przy tym.



