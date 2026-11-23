W skrócie
- Premier Donald Tusk podczas spotkania Grupy Wyszehradzkiej zaapelował o solidarność z Polską w obliczu rosyjskiej agresji, podkreślając potrzebę dalszego wsparcia dla Ukrainy.
- Szef rządu poinformował, że niedawno trzy rosyjskie rakiety spadły na polskie terytorium, co uznał za dotychczas najgroźniejszą jak dotąd prowokację ze strony Moskwy.
- Tusk podkreślił, że pomoc dla Kijowa jest bezpośrednim wsparciem dla bezpieczeństwa Europy i Polski, ostrzegając sojuszników przed nadchodzącymi, trudniejszymi miesiącami.
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W poniedziałek po południu rozpoczęło się spotkanie premierów Grupy Wyszehradzkiej oraz kanclerza Austrii. Słowa Donalda Tuska padły podczas wspólnej konferencji prasowej premierów Węgier, Czech, Słowacji i Kanclerza Austrii.
- Mamy pewne różnice dotyczące polityki wobec Ukrainy i Rosji. Ja chcę powiedzieć, że pomoc dla Ukrainy dzisiaj to jest pomoc dla Europy i dla Polski bezpośrednio - powiedział szef polskiego rządu. Zachęcał on tym samym do dalszego wspierania Kijowa.
Donald Tusk: Apeluję o solidarność z Polską
- Apeluję do wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania, aby wsparli Ukrainę w tych krytycznych miesiącach wobec rosyjskiej agresji, bo ta agresja przekroczyła granice Ukrainy - kontynuował premier Tusk.
-.Apeluję o solidarność z Polską, nie z Ukrainą w tej chwili. Kilka dni temu trzy rosyjskie rakiety spadły na terytorium Polski - powiedział.
Jak zaznaczył, nie była to "pierwsza prowokacja rosyjska, ale tak groźnej prowokacji do tej pory nie było". Tusk podkreślił przy tym, że "dwie z tych rakiet spadły niedaleko granicy Polski ze Słowacji".
- Chciałbym bardzo, aby Ukraina była w stanie zestrzeliwać rakiety rosyjskie, które są wymierzone w terytorium Unii Europejskiej, w tym w polskie terytorium. I dlatego będę was prosił o solidarną, wspólną akcję europejską wsparcia Ukrainy, bo to jest wyraz solidarności z Polską i z całą Europą, nie tylko z Ukrainą.- podkreślił.
"Polska potrzebuje waszego wsparcia". Tusk zwrócił się do sojuszników
- Polska potrzebuje waszego wsparcia - zaapelował do sojuszników szef polskiego rządu. - Nie chcemy być sami, tak jak kiedyś w przeszłości, wobec ewidentnych prowokacji i eskalacji ze strony Rosji - wyjaśnił premier Tusk.
Powiedział też, że "uprzedzał" partnerów z Grupy Wyszehradzkiej "i całą Radę Europejską" przed potencjalną eskalacją ze strony Rosji. - Nie wszyscy w to wierzyli, dzisiaj chyba nie ma już nikt wątpliwości - zaznaczył.
- Eskalacja jest faktem, a najbliższe miesiące mogą być dużo groźniejsze - ostrzegł premier Tusk.
"Potrzebujemy pełnej solidarności". Tusk o zagrożeniu ze strony Rosji
Jak ocenił, w obliczu zagrożenia Węgry, Czechy, Słowacja i Austria "powinny przede wszystkim myśleć o solidarności z całą Europą i z Polską, (...) niezależnie od tego, jak oceniają sam przebieg wojny: i Ukrainę, i Rosję". - Nie wiem, czy ten apel przemówi do waszych serc, ale jestem przekonany, że ta sprawa rozstrzygnie o przyszłości Europy - kontynuował Tusk.
Jak dodał, "żaden kraj nie chce bardziej pokoju niż Polska w Unii Europejskiej". - Ale dzisiaj potrzebujemy pełnej solidarności wszystkich państw europejskich wobec agresji rosyjskiej, która skierowana jest nie tylko wobec Ukrainy, ale także niektórych państw Unii - powiedział.
W piątek rano w polską przestrzeń powietrzną wtargnęły trzy obiekty. Spadły one w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem i Mołodyczu. Tego samego dnia premier Tusk mówił o "intencjonalnej prowokacji".- Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji - zaznaczył przy tym.