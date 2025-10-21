Turysta z Nowego Sącza zaginął w Tatrach. Kontakt urwał się na Bystrej

55-letni Grzegorz Samoder z Nowego Sącza zaginął w Tatrach Zachodnich. Ostatni raz skontaktował się z rodziną w poniedziałek ok. 13:30. Wysłał wtedy zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej. Zaginiony turysta ma około 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma brązowe oczy i jest łysy. Akcję ratunkową prowadzą polskie i słowackie służby. W górach panują ciężkie warunki.

  • Ratownicy z Polski i Słowacji prowadzą poszukiwania 55-letniego turysty, który zaginął po zdobyciu Bystrej w Tatrach Zachodnich.
  • Ostatni kontakt z mężczyzną nastąpił po przesłaniu zdjęcia ze szczytu; rodzina zgłosiła zaginięcie następnego dnia.
  • Trudne warunki pogodowe, zalegający śnieg i ograniczona widoczność utrudniają akcję ratunkową.
Ratownicy górscy z Polski i Słowacji poszukują 55-letniego turysty z Nowego Sącza, który w poniedziałek po zdobyciu najwyższego szczytu Tatr Zachodnich - Bystrej, stracił kontakt z rodziną.

Jak poinformowała Horska Zachranna Służba (HZS), Grzegorz Samoder 20 października wyruszył na Bystrą trasą przez Raczkową Dolinę, pozostawiając samochód na parkingu przy wejściu do tej doliny w pobliżu miejscowości Pribylina.

Około godziny 13.30 przesłał rodzinie zdjęcie wykonane na szczycie Bystrej. Od tego momentu nie ma z nim kontaktu.

    Zawiadomienie o zaginięciu zaniepokojona rodzina złożyła 21 października w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Zaginiony ma około 180 cm wzrostu, jest średniej budowy ciała, ma brązowe oczy i jest łysy.

    Znakiem szczególnym jest brązowe znamię po prawej stronie czoła. W dniu zaginięcia ubrany był w niebieską kurtkę sportową, czarną czapkę, szare spodnie trekkingowe i czarne buty. Miał przy sobie szary plecak trekkingowy.

      W działaniach poszukiwawczych uczestniczą słowaccy ratownicy HZS i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z Zakopanego. Służby apelują do turystów, którzy byli w poniedziałek na Bystrej i mogli widzieć poszukiwanego, o kontakt.

      Warunki turystyczne w Tatrach są niekorzystne. Powyżej górnej granicy lasu, na szlakach zalega śnieg, który miejscami jest twardy i zmrożony. Dodatkowe utrudnienie stanowi silny wiatr oraz niski pułap chmur, ograniczający widzialność

