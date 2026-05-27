Spis treści: Obrady Sejmu - 27 maja. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej Obrady Sejmu - 28 maja. Projekt ustawy o związku metropolitalnym Obrady Sejmu - 29 maja. Wojskowa Akademia Medyczna oraz projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Obrady Sejmu - 27 maja. Projekt ustawy o statusie osoby najbliższej

Jak wynika z harmonogramu obrad, 27 maja, podczas pierwszego dnia 58. Posiedzenia Sejmu, posłowie zapoznają się między innymi ze sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu.

Jak czytamy w opisie projektu, jego celem jest uregulowanie związków nieformalnych. Zgodnie z planowanymi przepisami, osoby, które są w takich związkach (niezależnie od płci), będą miały możliwość zawarcia notarialnej umowy cywilnoprawnej i zarejestrowania jej w urzędzie stanu cywilnego.

Projekt zakłada, że osoby te będą mogły między innymi wspólnie rozliczać PIT czy uzyskiwać dostęp do wzajemnej dokumentacji medycznej.

Obrady Sejmu - 28 maja. Projekt ustawy o związku metropolitalnym

W czwartek 28 maja parlamentarzyści pochylą się nad sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o związku metropolitalnym w województwie pomorskim. Jej celem ma być lepsza koordynacja rozwoju regionu z uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych czy transportu publicznego.

Jak czytamy w harmonogramie, na ten dzień zaplanowano również czytanie kilku projektów uchwał dotyczących rocznic.

Mowa tutaj między innymi o projekcie uchwały z okazji 125. rocznicy urodzin i 45. rocznicy śmierci bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Obrady Sejmu - 29 maja. Wojskowa Akademia Medyczna oraz projekt ustawy o minimalnym wynagrodzeniu

Agenda na trzeci dzień obrad Sejmu uwzględnia sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Wojskowej Akademii Medycznej.

Rządowy projekt w tej sprawie zakłada utworzenie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, której celem będzie kształcenie kadr medycznych do służby wojskowej w różnych specjalizacjach. Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie, akademia miałaby zostać utworzona 1 lipca 2026 roku.

Tego dnia posłowie pochylą się także nad projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jak czytamy w jego opisie, dotyczy on: "doprecyzowania mechanizmu ustalania minimalnego wynagrodzenia, wyłączenia określonych składników płacowych z kategorii wynagrodzenia minimalnego, wzmocnienia ochrony prawnej wynagrodzeń oraz sankcji za ich niewypłacanie".





Doniesienia w sprawie Romanowskiego. Sikorski komentuje Polsat News Polsat News