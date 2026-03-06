W skrócie KO uzyskała 34,2 proc. poparcia w najnowszym sondażu Opinia24, co oznacza wzrost o 2,2 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem.

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 22 proc. badanych (spadek o 2,5 pp.), a Konfederacja utrzymuje trzecie miejsce z poparciem 14,5 proc. (wzrost o 1,9 pp.).

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-4 marca 2026 r. metodą mieszaną na próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski.

W najnowszym sondażu pracownia Opinia24 zapytała Polaków o ich preferencje w wyborach parlamentarnych. Jego wyniki przedstawił w czwartek wieczorem Onet.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów - wynika z badania. To wzrost o 2,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed miesiąca.

Nowy sondaż. KO na czele, dalej PiS i Konfederacja

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 22 proc. badanych (spadek o 2,5 pkt. proc.). Na podium miejsce utrzymuje Konfederacja z poparciem 14,5 proc. (wzrost o 1,9 pkt. proc.)

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 0,7 pkt. proc.) oraz Lewica, na którą chce głosować 6,2 proc. badanych (spadek o 0,2 pkt. proc.).

Pod progiem wyborczym znalazły się partia Razem z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,4 pkt. proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 3 proc. wyborców (wzrost o 1,3 pkt. proc.).

Wybory parlamentarne. Polska 2050 z największym spadkiem poparcia

Na końcu stawki plasuje się Polska 2050, która może liczyć tylko na 1,5 proc. głosów, co oznacza największy spadek - aż o 2,6 pkt. proc. - w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.

Odpowiedź "inna partia" zaznaczyło 0,6 proc. osób (wzrost o 0,1 pkt. proc.), a "nie wiem/trudno powiedzieć" - 6,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 2-4 marca 2026 r. techniką mieszaną - wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) - na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski.

Udziały procentowe preferencji wyborczych są zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku, więc czasem mogą nie sumować się do 100 proc.

