Przez cztery dni z rzędu pogoda będzie rzucać nam wyzwanie. Wygląda na to, że nie zabraknie niebezpiecznych zjawisk, w tym takich bardziej kojarzących się z zimą niż z wiosną - wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niebezpieczny wiatr, krupa śnieżna i grad. Ostrzeżenia w wielu miejscach

Na wschodzie Polski "w ostatnim czasie [...] zaczęła rozwijać się konwekcja", która według specjalistów z IMGW "skutkuje występowaniem silnych porywów wiatru. Lokalnie porywy wiatru sięgają 65 km/h, a średnia prędkość wiatru wynosi 35-45 km/h. W kolejnych godzinach wiatr jeszcze się wzmocni i jego podmuchy osiągną około 70-75 km/h".

Miejscami z silnym wiatrem mogą nadciągnąć przelotne deszcze, ale też lokalne opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Z kolei na zachodzie i południu w nocy temperatura spadnie poniżej zera.

Na takie zjawiska trzeba się przygotować we wtorek wieczorem, ale w kolejnych dniach pogoda również będzie bardzo wymagająca, a nocami pojawią się przymrozki.

Zobacz również: Jakub Wojciechowski

Możliwe, że w najbliższym czasie niebezpieczna pogoda może się utrzymać nawet w całej Polsce, świadczy prognoza zagrożeń meteorologicznych udostępniona przez IMGW.

Cztery kolejne dni z ostrzeżeniami. Cała Polska na żółto

W środę przymrozki opanują niemal całą Polskę, z wyjątkiem części terenów na południu. Wolne od ostrzeżeń pierwszego stopnia z tego powodu będą jedynie centralne i północne tereny Śląska, Małopolski i Podkarpacia oraz cała Ziemia Świętokrzyska.

Ponadto eksperci planują tego dnia wydać ostrzeżenie przed opadami śniegu, które obejmą południowe powiaty województw małopolskiego i podkarpackiego.

Praktycznie cały kraj obejmą żółte ostrzeżenia przed przymrozkami IMGW materiał zewnętrzny

Czwartek będzie pod tym względem jeszcze gorszy. Tego dnia żółte ostrzeżenia związane z przymrozkami mają objąć cały kraj - bez wyjątków.

Do tego dojdą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które mają obowiązywać na południu Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia.

Czwartek po zachodzie słońca może być mroźny w całym kraju - wynika z prognoz IMGW IMGW materiał zewnętrzny

Z bardzo podobną sytuacją możemy mieć do czynienia w piątek, choć tym razem ostrzeżenia będą dotyczyć tylko przymrozków, a wolna od nich ma być jedynie Lubelszczyzna. We wszystkich innych regionach po zmroku może zapanować mróz.

Pod koniec tygodnia wolna od ostrzeżeń przed przymrozkami może być jedynie Lubelszczyzna IMGW materiał zewnętrzny

Jeśli obecne prognozy ostrzeżeń pogodowych się utrzymają, to pod tym względem sobota praktycznie niczym nie będzie się różnić od piątku. Tym razem jedynym województwem wolnym od ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących przymrozków będzie łódzkie.

W pierwszej połowie weekendu również niemal wszędzie trzeba będzie uważać na przymrozki. Wyjątkiem będzie Ziemia Łódzka IMGW materiał zewnętrzny

Trzeba pamiętać, że wiosenna pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, więc możliwe, że w najbliższym czasie mogą zostać wydane kolejne ostrzeżenia pogodowe, a część może przestać obowiązywać.

"Wydarzenia": Nielegalne składowisko chemikaliów pod Bełchatowem będzie likwidowane Polsat News