Trzy niebezpieczne zjawiska wrócą do Polski. Widać to w prognozach

Jakub Wojciechowski

Nie będzie spokoju po świętach. Polskę nawiedzają kolejne niebezpieczne zjawiska pogodowe i tak samo będzie przez najbliższe dni. We wtorek wieczorem mieszkańcy wschodniej Polski będą się zmagać z silnym wiatrem, a na zachodzie i południu pojawią się nocne przymrozki. Zostaną z nami na dłużej.

Przymrozki przygruntowe w Polsce. Prognozują alerty IMGW w całym kraju
Prze najbliższe cztery dni przymrozki opanują praktycznie całą Polskę - wynika z prognoz ostrzeżeń IMGWnaturetron/123rf/IMGWmateriał zewnętrzny

Przez cztery dni z rzędu pogoda będzie rzucać nam wyzwanie. Wygląda na to, że nie zabraknie niebezpiecznych zjawisk, w tym takich bardziej kojarzących się z zimą niż z wiosną - wynika z prognozy zagrożeń meteorologicznych udostępnionych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Niebezpieczny wiatr, krupa śnieżna i grad. Ostrzeżenia w wielu miejscach

Na wschodzie Polski "w ostatnim czasie [...] zaczęła rozwijać się konwekcja", która według specjalistów z IMGW "skutkuje występowaniem silnych porywów wiatru. Lokalnie porywy wiatru sięgają 65 km/h, a średnia prędkość wiatru wynosi 35-45 km/h. W kolejnych godzinach wiatr jeszcze się wzmocni i jego podmuchy osiągną około 70-75 km/h".

Miejscami z silnym wiatrem mogą nadciągnąć przelotne deszcze, ale też lokalne opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Z kolei na zachodzie i południu w nocy temperatura spadnie poniżej zera.

Na takie zjawiska trzeba się przygotować we wtorek wieczorem, ale w kolejnych dniach pogoda również będzie bardzo wymagająca, a nocami pojawią się przymrozki.

Wtorek będzie pochmurny i wietrzny, zwłaszcza na wschodzie. Tam synoptycy IMGW ostrzegają przed niebezpiecznymi podmuchami w sześciu województwach
Polska

Wtorek nie będzie spokojny. Wichury w sześciu województwach

Możliwe, że w najbliższym czasie niebezpieczna pogoda może się utrzymać nawet w całej Polsce, świadczy prognoza zagrożeń meteorologicznych udostępniona przez IMGW.

Cztery kolejne dni z ostrzeżeniami. Cała Polska na żółto

W środę przymrozki opanują niemal całą Polskę, z wyjątkiem części terenów na południu. Wolne od ostrzeżeń pierwszego stopnia z tego powodu będą jedynie centralne i północne tereny Śląska, Małopolski i Podkarpacia oraz cała Ziemia Świętokrzyska.

Ponadto eksperci planują tego dnia wydać ostrzeżenie przed opadami śniegu, które obejmą południowe powiaty województw małopolskiego i podkarpackiego.

Mapa Polski z zaznaczonymi województwami, gdzie większość kraju jest pokryta żółtym kolorem, a południowe regiony są oznaczone kolorem białym; widoczna jest granica między regionami oraz lokalizacja Warszawy oznaczona czerwonym punktem.
Praktycznie cały kraj obejmą żółte ostrzeżenia przed przymrozkami

Czwartek będzie pod tym względem jeszcze gorszy. Tego dnia żółte ostrzeżenia związane z przymrozkami mają objąć cały kraj - bez wyjątków.

Do tego dojdą ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem, które mają obowiązywać na południu Śląska, Małopolski oraz Podkarpacia.

mapa Polski w żółtym kolorze z wyraźnie zaznaczonymi granicami województw oraz nazwami większych miast, na środku oznaczona Warszawa czerwoną kropką
Czwartek po zachodzie słońca może być mroźny w całym kraju - wynika z prognoz IMGW

Z bardzo podobną sytuacją możemy mieć do czynienia w piątek, choć tym razem ostrzeżenia będą dotyczyć tylko przymrozków, a wolna od nich ma być jedynie Lubelszczyzna. We wszystkich innych regionach po zmroku może zapanować mróz.

Mapa Polski z zaznaczonymi granicami województw, większość terytorium oznaczona kolorem żółtym, natomiast województwo lubelskie oraz podkarpackie wyróżnione białym kolorem; miasta wojewódzkie opisane nazwami, a centralnym punktem zaznaczona Warszawa cz...
Pod koniec tygodnia wolna od ostrzeżeń przed przymrozkami może być jedynie Lubelszczyzna

Jeśli obecne prognozy ostrzeżeń pogodowych się utrzymają, to pod tym względem sobota praktycznie niczym nie będzie się różnić od piątku. Tym razem jedynym województwem wolnym od ostrzeżeń pierwszego stopnia dotyczących przymrozków będzie łódzkie.

mapa Polski z zaznaczonym województwem łódzkim na biało, podczas gdy pozostałe województwa wyróżnione są kolorem żółtym; na mapie widoczne są granice województw i niektóre większe miasta
W pierwszej połowie weekendu również niemal wszędzie trzeba będzie uważać na przymrozki. Wyjątkiem będzie Ziemia Łódzka

Trzeba pamiętać, że wiosenna pogoda zmienia się bardzo dynamicznie, więc możliwe, że w najbliższym czasie mogą zostać wydane kolejne ostrzeżenia pogodowe, a część może przestać obowiązywać.

W najbliższych dniach do Polski dotrze wyraźne ochłodzenie. Lokalnie w nocy temperatura spadnie do -7 stopni Celsjusza
Polska

Wyraźnie powieje chłodem. Wiemy, kiedy mróz osiągnie -7 stopni

