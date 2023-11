Trzy resorty dla Lewicy. Poseł Szejna chwali Sikorskiego

Poseł Lewicy powiedział, że na czele MSZ ma stanąć europoseł PO Radosław Sikorski . - To jeden z najwybitniejszych ministrów spraw zagranicznych i dyplomatów, więc tu nie mam żadnych wątpliwości, że to on będzie szefem MSZ - podkreślił Szejna.

- Być może moja partia zgłosi mnie do funkcji wiceministra spraw zagranicznych, ale żeby to się stało, to musi być to zaakceptowane przez koalicjantów. Radosław Sikorski musi ten wniosek złożyć do premiera, a premier musi ten wniosek zaakceptować. Póki tak nie jest, jest to sfera dywagacji i może moich marzeń - mówił Szejna.