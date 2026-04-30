W skrócie Koalicja Obywatelska zdobyła w sondażu United Surveys 31,8 proc. poparcia, wyprzedzając Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 24,5 proc.

Z kalkulacji mandatów wynika, że możliwa byłaby zarówno lewicowo-liberalna koalicja z 228 mandatami, jak i prawicowa większość z 232 mandatami, przy bardzo niewielkiej różnicy mandatów między blokami.

W ostatnich miesiącach stabilne poparcie utrzymywały KO i PiS, Lewica zanotowała wyraźny wzrost, natomiast Polska 2050 oraz Partia Razem nie przekroczyły progu wyborczego.

Według sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski KO zyskała 1,3 pkt proc. względem poprzedniego badania z połowy kwietnia. PiS również odnotował wzrost - o 0,8 pkt proc. Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., choć ugrupowanie zanotowało spadek o 1,6 pkt proc.

Do Sejmu weszłyby także Lewica z poparciem 8,5 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która uzyskała 6,8 proc. głosów.

Poza parlamentem znalazłyby się PSL (4,6 proc.), Partia Razem (3,8 proc.) oraz Polska 2050 z wynikiem zaledwie 1,1 proc. Niezdecydowanych pozostaje 6,3 proc. badanych.

Miejsca w Sejmie. Trzy mandaty do władzy

Z wyliczeń opartych na kalkulatorze prof. Jarosława Flisa wynika, że KO mogłaby liczyć na 192 mandaty, a PiS na 143. Konfederacja zdobyłaby 64 mandaty, Lewica 36, a Konfederacja Korony Polskiej - 25.

Taki układ oznaczałby, że Koalicja Obywatelska i Lewica miałyby razem 228 mandatów. To o trzy mniej niż potrzeba do uzyskania większości w 460-osobowym Sejmie.

Jednocześnie możliwy byłby również wariant prawicowej większości. PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej dysponowałyby łącznie 232 mandatami, czyli minimalną przewagą pozwalającą na utworzenie rządu.

Autorzy analizy zwracają jednak uwagę, że każdy sondaż obarczony jest błędem statystycznym. Przy próbie tysiąca respondentów wynosi on około trzech punktów procentowych. Oznacza to, że nawet niewielkie przesunięcia poparcia mogłyby przełożyć się na zupełnie inny podział mandatów.

Stabilne poparcie dla KO i PiS. Wyraźny wzrost Lewicy w sondażu

Analiza siedmiu ostatnich badań United Surveys dla Wirtualnej Polski pokazuje, że dwie największe partie utrzymują względnie stabilne poparcie. KO od końca stycznia porusza się w przedziale 30,5-32,6 proc., a PiS między 22,7 a 25 proc., notując lekki trend wzrostowy.

Największy wzrost w ostatnich trzech miesiącach zanotowała Lewica. W styczniu ugrupowanie miało 6,6 proc. poparcia, a obecnie 8,5 proc. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej po rekordowym wyniku 9,9 proc. w połowie lutego zaczęła tracić i obecnie osiąga najniższy rezultat w całej serii badań - 6,8 proc.

Słabe wyniki utrzymuje Polska 2050, która od początku roku nie zbliżyła się do progu wyborczego. Partia Razem pozostaje natomiast w granicach 3-4 proc. poparcia.

Sondaż partyjny United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski został przeprowadzony w dniach 24-26 kwietnia 2026 r., metodą CATI & CAWI, na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków.

Pytanie o Morawieckiego. Sasin mówi o "podgrzewaniu atmosfery" Polsat News Polsat News