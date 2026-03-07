W sobotę po południu Donald Tusk zamieścił wpis na platformie X, w którym odniósł się do wskazanego przez PiS kandydata na premiera.

"A więc trzy Konfederacje przeciwko nam. Nie ma czego się bać, ale nie można ich lekceważyć. Jedno jest pewne: w 2027 Polskę czeka gra o wszystko" - napisał szef rządu o kandydaturze Przemysława Czarnka.

PiS wskazało kandydata na premiera. Został nim Przemysław Czarnek

Podczas konwencji PiS w Polskim Towarzystwie Gimnastycznym "Sokół" w Krakowie Kaczyński wskazał kandydata partii na urząd premiera w przyszłych wyborach parlamentarnych. Został nim Przemysław Czarnek.

Ogłaszając kandydata prezes PiS dodał, musi być nim osoba, która jest w stanie zintegrować wszystkie działania partii.

- Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek - zaznaczył Jarosław Kaczyński, podkreślając, że do wyborów ugrupowanie musi iść razem, zjednoczone.

Z kolei sam Czarnek podkreślił, że partia "wsiada do znakomicie naoliwionego pociągu szybkich prędkości", po to, żeby wygrać dla Polski. Dodał, że "ma być maszynistą tego pociągu, a prezes Jarosław Kaczyński kierownikiem".

Według Czarnka Polska obecnie znajduje się w podobnej sytuacji jak w 2015 r., gdy Kaczyński ogłosił Andrzeja Dudę jako kandydata PiS na prezydenta. - Polska tonęła, była duszona przez rządy Platformy Obywatelskiej, nie było pieniędzy na nic. Nie było żadnej polityki prorodzinnej, żadnych inwestycji - wymieniał.

Po zakończeniu wystąpienia rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślił, że w sobotę ugrupowanie rozpoczyna marsz w stronę zwycięstwa w nadchodzących wyborach parlamentarnych.

