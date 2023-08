Dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) powiedział w niedzielę, że do silnego, samoistnego wstrząsu podziemnego doszło ok. godz. 22 w Zakładzie Górniczym Sobieski .

Według relacji niektórych mieszkańców Trzebini, trzęsienie było silnie odczuwalne m.in. na osiedlach Gaj, Siersza, Energetyków. W mediach społecznościowych pojawił się komentarz, że może to zwiastować pojawienie się kolejnych zapadlisk. Także mieszkańcy m.in. Chrzanowa i Jaworzna poczuli trzęsienie ziemi .

Co roku dochodzi do 1,5 tys. wstrząsów górniczych

Jak wynika z danych WUG, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7).