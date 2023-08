Trzecie pytanie referendalne. Mateusz Morawiecki ujawnia

Na nagraniu można było zobaczyć Donalda Tuska . - Jeśli rząd polski będzie zdecydowany, aby nie uczestniczyć w tym solidarnym podziale obowiązków w sprawie uchodźców, to będzie wiązało się nieuchronnie z prawnymi konsekwencjami - mówił szef PO.

- Ci politycy chcieli sprowadzić na was niebezpieczeństwo. Ponieważ mimo naszego sprzeciwu sprawa znowu stanęła na unijnej agendzie. My tego w Polsce nie chcemy. Chcemy, by głos Polaków został usłyszany - oświadczył premier.