Trzeci stopień alarmowy na kolei. Premier zdecydował

Marta Stępień

Premier Donald Tusk podpisał zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych. Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alert będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 roku.

Premier Donald Tusk podniósł stopień alarmowy na kolei
Premier Donald Tusk podniósł stopień alarmowy na koleiJacek Szydlowski / Forum/Wojtek JargiłoPAP

  • Premier Donald Tusk zarządził wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych po aktach dywersji na trasie Warszawa - Dorohusk.
  • Stopień alarmowy CHARLIE oznacza wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.
  • W sprawie ataków na kolej podejrzani są dwaj Ukraińcy współpracujących z rosyjskimi służbami.
Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że wyda zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych.

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do aktów dywersji.

Akty dywersji na kolei. Podnoszą stopień alarmowy

"Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o." - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Sieć zarządzana przez pierwszy z podmiotów - PKP PLK - stanowi około 93 proc. całej sieci kolejowej w Polsce.

RCB zaznacza, że stopień CHARLIE będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r., do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

CHARLIE - trzeci stopień alarmowy - oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

    Trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Co to oznacza?

    System jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) - tak samo dla cyberprzestrzeni: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

    Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

    Według informacji resortu spraw wewnętrznych stopnie alarmowe na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych wprowadzano w naszym kraju podczas międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę.

    Po raz pierwszy - od 7 do 10 lipca 2016 r. w związku ze szczytem NATO w Warszawie - wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA.

    Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

      "Zdarzenie bezprecedensowe". Śledztwo w sprawie ataków na kolej

      Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński).

      W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

      - Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę - mówił we wtorek w Sejmie premier.

      Tego dnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.

      W poniedziałek prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym popełnionych na rzecz obcego wywiadu.

      Eksplozja na torach. Szef MSWiA w ''Graffiti'': Mieliśmy bardzo duże szczęściePolsat NewsPolsat News

