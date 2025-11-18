W skrócie Premier Donald Tusk zarządził wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na niemal wszystkich liniach kolejowych po aktach dywersji na trasie Warszawa - Dorohusk.

Stopień alarmowy CHARLIE oznacza wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

W sprawie ataków na kolej podejrzani są dwaj Ukraińcy współpracujących z rosyjskimi służbami.

Premier Donald Tusk zapowiadał wcześniej, że wyda zarządzenie o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE na określonych liniach kolejowych.

W dniach 15-17 listopada na trasie Warszawa - Dorohusk doszło do aktów dywersji.

Akty dywersji na kolei. Podnoszą stopień alarmowy

"Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o." - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Sieć zarządzana przez pierwszy z podmiotów - PKP PLK - stanowi około 93 proc. całej sieci kolejowej w Polsce.

RCB zaznacza, że stopień CHARLIE będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r., do godz. 23:59.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.

CHARLIE - trzeci stopień alarmowy - oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE. Co to oznacza?

System jest czterostopniowy: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) - tak samo dla cyberprzestrzeni: ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP.

Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Według informacji resortu spraw wewnętrznych stopnie alarmowe na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych wprowadzano w naszym kraju podczas międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę.

Po raz pierwszy - od 7 do 10 lipca 2016 r. w związku ze szczytem NATO w Warszawie - wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

"Zdarzenie bezprecedensowe". Śledztwo w sprawie ataków na kolej

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa - Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński).

W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

- Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę - mówił we wtorek w Sejmie premier.

Tego dnia odbyło się nadzwyczajne posiedzenie rządowego komitetu ds. bezpieczeństwa z udziałem dowódców wojskowych, szefów służb i przedstawiciela prezydenta.

W poniedziałek prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym popełnionych na rzecz obcego wywiadu.

