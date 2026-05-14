W skrócie Krzysztof Śmiszek ocenił, że wezwanie ambasadora USA do Ministerstwa Spraw Zagranicznych byłoby odpowiednią reakcją w sprawie Zbigniewa Ziobry.

Europoseł Lewicy wyraził opinię, że przewlekłość polskiej procedury sądowej wobec Ziobry jest dla niego niezrozumiała i częściowo wynika z działań rządów PiS oraz postaw sędziów.

Rząd Polski planuje wysłać do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry, jednak będzie to możliwe najwcześniej we wrześniu.

Według Krzysztofa Śmieszka Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno podjąć dodatkowe czynności związane z przybyciem Zbigniewa Ziobry do USA. W ocenie europosła szef MSZ Radosław Sikorski powinien wezwać ambasadora USA Toma Rosa do resortu.

- Naprawdę szanuję pana ministra Sikorskiego. Jest świetnym wicepremierem, świetnym ministrem, ale czasami trzeba tupnąć nogą. Uważam, że wezwanie ambasadora Rose'a do MSZ-u w tej sprawie, po tym, jak dowiedzieliśmy się, że Ziobro jest w Stanach, byłoby właściwą reakcją - powiedział Krzysztof Śmiszek.

Eurodeputowany Lewica jest zdania, że "w tak fundamentalnych sprawach trzeba stawiać sprawy jasno" i wyraził przekonanie, że gdyby do Polski trafił poszukiwany amerykański polityk, to Biały Dom użyłby "innych narzędzi" niż tylko prośba o informację.

- Zastanawiam się, jaka byłaby reakcja Stanów Zjednoczonych, gdybyśmy to my przyjęli gościa, który ma tyle zarzutów w Stanach Zjednoczonych - powiedział Śmiszek.

"Trzeba tupnąć nogą". Śmiszek chce wezwania ambasadora USA do MSZ ws. Ziobry

Krzysztof Śmiszek stwierdził, że przewlekłość procedowania sprawy Zbigniewa Ziobry przez polski sąd jest dla niego niewytłumaczalna. Polityk zwrócił uwagę, że co roku w tysiącach spraw sądy podejmują decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztu w ciągu kilku godzin od złożenia wniosku przez prokuraturę.

- Oczywiście rozumiem, że są gigantyczne tomy akt do przeczytania, ale niekiedy naprawdę trzeba się zebrać w sobie i podjąć konkretną decyzję - stwierdził polityk Lewicy, podkreślając, że za opóźnienia odpowiada reforma sądownictwa prowadzona w trakcie rządów PiS, ale też "cechy osobowościowe" samych sędziów.

- Prawo i Sprawiedliwość pokazało, jak można sędziów zastraszyć, wszczynać postępowania dyscyplinarne i przywoływać ich do porządku. Oczywiście zdecydowana większość z nich nie dała się złamać - powiedział Śmiszek.

Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry najwcześniej we wrześniu

Poszukiwany listem gończym były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę, że opuścił Węgry, gdzie otrzymał azyl polityczny i przebywa się do USA. Na antenie Polsat News pełnomocnik polityka przekazał, że Ziobro otrzymał od władz w Budapeszcie Genewski Dokument Podróży, co mogło umożliwić mu przekroczenie granic mimo unieważnienia polskiego paszportu.

We wtorek Departament Stanu USA wydał komunikat, w którym odmówił podania szczegółów dotyczących podróży Zbigniewa Ziobry do USA i jego prawa pobytu. "Ze względu na poufność danych wizowych nie mamy nic do przekazania w tej sprawie" - przekazał Biały Dom.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że Polska skieruje do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Później jednak zarówno rzecznik Prokuratury Krajowej, jak i pełnomocnik Ziobry przekazali, że będzie to możliwe najwcześniej we wrześniu, kiedy sąd podejmie decyzję w sprawie zażaleń obrony na decyzję o tymczasowym aresztowaniu ministra sprawiedliwości podczas rządów PiS.

Źródło: TVN24

