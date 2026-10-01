W skrócie Rodzina Karola Nawrockiego korzysta z koni dostępnych w jednej z prezydenckich rezydencji - przekazała "Gazeta Wyborcza".

Kancelaria Prezydenta nie udzieliła informacji o kosztach ich utrzymania.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odniósł się do publikacji "GW", określając ją jako medialną akcję wymierzoną w prezydenta.

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W prezydenckim ośrodku w Promniku - około 100 km na wschód od Warszawy - są konie przeznaczone dla Karola Nawrockiego i jego rodziny - przekazała "Gazeta Wyborcza".

Zwierzęta przygotowano dla prezydenta, jego żony Marty oraz ich 8-letniej córki Kasi.

"Do tego jest instruktor jazdy, obsługa stajni i przyczepy do wożenia koni" - przekazał informator dziennika.

Według "GW", gdy Nawrocki przebywał w sierpniu w Juracie, prezydencki koń został tam przewieziony właśnie z Promnika.

Konie w prezydenckim ośrodku. Leśkiewicz skomentował publikację "GW"

Kancelaria Prezydenta odpowiedziała na pytania "GW" ws. zwierząt. "W dyspozycji Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP pozostają trzy konie: kuc, koń fryzyjski i koń huculski, o imionach Edzio, Ramzes i Aramis" - przekazano.

Dodano, że konie nie stanowią własności Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie zostały przez Kancelarię nabyte. "Ich właścicielem jest Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, będące odrębną jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie instytucji gospodarki budżetowej" - przekazano.

"GW" przekazała że jest jeszcze czwarty koń, na którym jeździ oficer SOP ochraniający prezydenta. Za zwierzę i za szkolenia dla funkcjonariusza płaci SOP.

Według wyliczeń dziennika koń huculski kosztuje od 4 do 12 tys. zł, fryzyjski od 12 do 100 tys. zł, a kuc od 2 do 10 tys. zł.

Z kolei miesięczne utrzymanie jednego konia może wynosić około 1,5-3,5 tys. zł, bez kosztów leczenia i transportu.

Publikację oraz zawarte w nich kalkulację skomentował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

"Trzeba mieć końskie zdrowie, żeby się mierzyć z kolejną propagandową akcją medialną podkutych razem wymierzoną w prezydenta RP" - napisał.



