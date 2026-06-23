W skrócie Rafał Trzaskowski przekazał, że obecnie politycy nie zasiadają już w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie.

Po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prezydent Warszawy odwołał władze placówki, a prokuratura rozpoczęła śledztwo.

W Szpitalu Południowym prowadzone są dwa postępowania: jedno dotyczące niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a drugie obejmujące niegospodarność, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

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Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na platformie X napisał we wtorek, że "w Radach Nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy".

"Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Dziś dopięte zostały wszystkie formalności" - zapewnił prezydent Warszawy.

Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski o radach nadzorczych

Trzaskowski dodał również, iż "to nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji". "To kwestia troski o zaufanie Warszawianek i Warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia" - oznajmił.

Warto dodać, że notowania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w ostatnich dniach mocno się pogorszyły w związku z ujawnieniem przez dziennikarzy portalu Zero nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Otóż, okazało się, że włodarz stolicy o nieprawidłowościach miał zostać poinformowany z wyprzedzeniem, niemal rok przed tym, jak informacje te dotarły do mediów. Wiadomość trafiła jednak do niego na prywatnym komunikatorze, a prezydent Warszawy poprosił o przekazanie jej drogą oficjalną - do czego, według ratusza, nigdy nie doszło.

Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski odwołał władze placówki

Przypomnijmy, że jak wynika z medialnych ustaleń, kierownik tamtejszego SOR-u, radny KO Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji objął kierownicze stanowisko, na którym w 2025 roku zarobił 1,6 mln złotych. Według szpitalnego grafiku wielokrotnie miał dyżurować kilka dni bez przerwy, średnio 11 godzin dziennie. Często jednak nie był obecny w placówce.

W szpitalu miał funkcjonować także tzw. "salonik VIP", w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki, oczekiwali także na usługi medyczne w osobnym pokoju.

Po ujawnieniu szczegółów tej sprawy Kacprzyk zrezygnował zarówno z mandatu radnego, jak i z pracy w szpitalu, prokuratura rozpoczęła śledztwo, a Trzaskowski zdecydował o odwołaniu władz placówki.

Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Będą dwa śledztwa prokuratury

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa odrębne postępowania, dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie - poinformował rzecznik prok. Antoni Skiba. Jak przekazano, pierwsze śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a drugie ma znacznie szerszy zakres i odnosi się do niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki, w tym także pracowników warszawskiego ratusza.

W pierwszym postępowaniu badane jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 588,70 zł na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego. Według prokuratury miało do tego dojść w związku z przedkładaniem nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza. Za taki czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Rzecznik prokuratury potwierdził, że w sprawie wpłynęły dotąd cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, na podstawie których wszczęto dwa śledztwa.

Drugie postępowanie obejmuje m.in. zarzuty niegospodarności, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad szpitalem. Prokuratura wskazuje na możliwe nieprawidłowości w obszarach triażu kwalifikowania pacjentów, zawierania umów, weryfikacji faktur oraz wypłacania zawyżonych kwot.

Śledczy nie wykluczają w przyszłości wszczęcia osobnego dochodzenia w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo, jednak - jak podkreślono - na tym etapie nie stwierdzono jeszcze związku przyczynowo-skutkowego ani potwierdzonych sygnałów o takim zagrożeniu.





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