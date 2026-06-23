Trzaskowski zdecydował po aferze w szpitalu. "To kwestia troski o zaufanie"
"W Radach Nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy" - poinformował we wtorek na platformie X Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zapewnił, że "dopięte zostały wszelkie formalności". Decyzja ma związek z aferą w Szpitalu Południowym.
W skrócie
- Rafał Trzaskowski przekazał, że obecnie politycy nie zasiadają już w radach nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie.
- Po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym prezydent Warszawy odwołał władze placówki, a prokuratura rozpoczęła śledztwo.
- W Szpitalu Południowym prowadzone są dwa postępowania: jedno dotyczące niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a drugie obejmujące niegospodarność, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.
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Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na platformie X napisał we wtorek, że "w Radach Nadzorczych miejskich spółek medycznych w Warszawie nie zasiadają już politycy".
"Kilka dni temu zapowiadałem, że tak się stanie. Dziś dopięte zostały wszystkie formalności" - zapewnił prezydent Warszawy.
Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski o radach nadzorczych
Trzaskowski dodał również, iż "to nie jest kwestia podważania czyjejkolwiek osobistej uczciwości czy kompetencji". "To kwestia troski o zaufanie Warszawianek i Warszawiaków do publicznej ochrony zdrowia" - oznajmił.
Warto dodać, że notowania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w ostatnich dniach mocno się pogorszyły w związku z ujawnieniem przez dziennikarzy portalu Zero nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
Otóż, okazało się, że włodarz stolicy o nieprawidłowościach miał zostać poinformowany z wyprzedzeniem, niemal rok przed tym, jak informacje te dotarły do mediów. Wiadomość trafiła jednak do niego na prywatnym komunikatorze, a prezydent Warszawy poprosił o przekazanie jej drogą oficjalną - do czego, według ratusza, nigdy nie doszło.
Afera w Szpitalu Południowym. Trzaskowski odwołał władze placówki
Przypomnijmy, że jak wynika z medialnych ustaleń, kierownik tamtejszego SOR-u, radny KO Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji objął kierownicze stanowisko, na którym w 2025 roku zarobił 1,6 mln złotych. Według szpitalnego grafiku wielokrotnie miał dyżurować kilka dni bez przerwy, średnio 11 godzin dziennie. Często jednak nie był obecny w placówce.
W szpitalu miał funkcjonować także tzw. "salonik VIP", w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki, oczekiwali także na usługi medyczne w osobnym pokoju.
Po ujawnieniu szczegółów tej sprawy Kacprzyk zrezygnował zarówno z mandatu radnego, jak i z pracy w szpitalu, prokuratura rozpoczęła śledztwo, a Trzaskowski zdecydował o odwołaniu władz placówki.
Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. Będą dwa śledztwa prokuratury
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa odrębne postępowania, dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie - poinformował rzecznik prok. Antoni Skiba. Jak przekazano, pierwsze śledztwo dotyczy niekorzystnego rozporządzenia mieniem, a drugie ma znacznie szerszy zakres i odnosi się do niegospodarności osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie placówki, w tym także pracowników warszawskiego ratusza.
W pierwszym postępowaniu badane jest doprowadzenie do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie nie mniejszej niż 558 588,70 zł na szkodę Warszawskiego Szpitala Południowego. Według prokuratury miało do tego dojść w związku z przedkładaniem nierzetelnych faktur, z których wynikał nieprawdziwy czas pracy lekarza. Za taki czyn grozi kara od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Rzecznik prokuratury potwierdził, że w sprawie wpłynęły dotąd cztery zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, na podstawie których wszczęto dwa śledztwa.
Drugie postępowanie obejmuje m.in. zarzuty niegospodarności, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez osoby odpowiedzialne za nadzór nad szpitalem. Prokuratura wskazuje na możliwe nieprawidłowości w obszarach triażu kwalifikowania pacjentów, zawierania umów, weryfikacji faktur oraz wypłacania zawyżonych kwot.
Śledczy nie wykluczają w przyszłości wszczęcia osobnego dochodzenia w sprawie narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo, jednak - jak podkreślono - na tym etapie nie stwierdzono jeszcze związku przyczynowo-skutkowego ani potwierdzonych sygnałów o takim zagrożeniu.