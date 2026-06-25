Trzaskowski zapowiada ws. Szpitala Południowego. Nowe ustalenia

W skrócie Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że jeśli zarzuty dotyczące Szpitala Południowego się potwierdzą, odpowiedzialni poniosą konsekwencje, a w razie konieczności nie zawaha się odwołać swoich zastępców.

Po ujawnieniu nieprawidłowości zlecono audyt i kontrole w Szpitalu Południowym oraz wszystkich miejskich SOR-ach, a dotychczasowy zarząd szpitala został odwołany.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie Dawida Kacprzyka, a zarzuty obejmują między innymi istnienie tzw. 'saloniku VIP' oraz nieprawidłowe wykonywanie procedur medycznych.

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- Ten kryzys musi dać odpowiedź na pytanie, czy nasze procedury, kontrole i standardy naprawdę chronią pacjentów. I dlatego ta sprawa musi zostać wyjaśniona do końca - podkreślił polityk, zapewniając, że tak się stanie.

Rafał Trzaskowski, którego przemówienie kilkukrotnie było przerywane przez okrzyki na sali, przypomniał, że bezpośrednio po pojawieniu się informacji o nieprawidłowościach zlecił audyt w Szpitalu Południowym i wszystkich miejskich SOR-ach.

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Prezydent Warszawy zauważył następnie, że sprawa stała się już przedmiotem śledztwa odpowiednich służb. - Chciałbym, aby wszyscy którzy, chcą się dowiedzieć, czy zarzuty, o których usłyszeliśmy, są prawdziwe, dali czas prokuraturze, aby ustaliła fakty - zaapelował.

Polityk poinformował, że w ostatnim czasie w Szpitalu Południowym w Warszawie przeprowadzono kilkadziesiąt kontroli, w tym na SOR-ze. Jak przekazał, audyt zlecony po upublicznieniu informacji na temat nieprawidłowości ujawnił problemy w zakresie ewidencji czasu pracy na oddziale.

- Dotychczasowy przebieg kontroli wskazuje zatem, że odwołanie dotychczasowego zarządu szpitala było w pełni uzasadnione - podkreślił. Trzaskowski przekazał także, że kontrola nie wykazała, aby na SOR-ze funkcjonował tzw. "salonik VIP".

- Wyjaśniany jest natomiast sposób wykorzystywania pomieszczenia, do którego dostęp miał pan Dawid Kacprzyk (...). Był to najprawdopodobniej samowolny mechanizm, stworzony poza standardowymi procedurami - wskazał, dodając, że wątek ten jest także przedmiotem działań prokuratury.

Włodarz stolicy zapewnił także, że jeżeli kontrola wykaże nieprawidłowości, nie zawaha się wyciągnąć konsekwencji wobec swoich zastępców i ich odwołać. Podkreślił jednak, że czeka na oficjalne ustalenia w tej sprawie.

Sprawa Dawida Kacprzyka. Nowe informacje

Polityk odniósł się także do zgłoszenia nieprawidłowości, które miał złożyć Emil Jędrzejewski, były ordynator oddziału chirurgii w Szpitalu Południowym. Jak stwierdził, takie pismo faktycznie wpłynęło na ręce ówczesnej prezes zarządu placówki.

- Ale, uwaga, w zgłoszeniu brakowało podpisów ordynatora i członków zespołu, którym kierował (...) oraz nie zawierało faktów, których wymagało prawo pozwalające na wszczęcie rzetelnego i szczegółowego postępowania - wskazał, dodając, że nie znajdowały się w nim także żadne doniesienia na temat domniemanych zgonów na SOR-ze.

Trzaskowski zauważył, że były ordynator nie skorzystał już później z oficjalnej ścieżki zgłoszenia nieprawidłowości i "milczał przez wiele miesięcy" po opuszczeniu dotychczasowego miejsca pracy.

- Dopuścił w ten sposób do całej tej sytuacji, której jesteśmy świadkami - dodał, podkreślając swój wcześniejszy apel o poczekanie na ocenę prokuratury w tej sprawie. Stwierdzenie to wywołało żywiołową reakcję na sali.

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- Szpital Południowy jest jednym z filarów systemu ochrony zdrowia w Warszawie. Tam są pacjenci, lekarze, pielęgniarki, ratownicy, personel administracyjny. Tam codziennie jest udzielana pomoc ludziom, którzy jej potrzebują. Musimy wyjaśnić wszystkie nieprawidłowości, ale nie niszczmy szpitala - zakończył polityk.

W momencie, w którym polityk zakończył swoje wystąpienie, zgromadzeni na sali radni zaczęli wznosić okrzyki "referendum".

Notowania Rafała Trzaskowskiego w Warszawie w ostatnich dniach mocno się pogorszyły w związku z ujawnieniem przez dziennikarzy portalu Zero nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.

Jak wynika z medialnych ustaleń, kierownik tamtejszego SOR-u, radny KO Dawid Kacprzyk, mimo braku specjalizacji objął kierownicze stanowisko, na którym w 2025 roku zarobił 1,6 mln złotych. W placówce miał funkcjonować także tzw. "salonik VIP", w ramach którego politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani bez kolejki, oczekiwali także na usługi medyczne w osobnym pokoju.

W kolejnych dniach na jaw wychodziły kolejne szczegóły. Emil Jędrzejewski, były ordynator Oddziału Chirurgii w placówce, twierdzi, że na SOR-ze miało dochodzić do wadliwego wykonywania procedur medycznych, co w niektórych przypadkach miało kończyć się śmiercią pacjentów. Za działania te obwinił on Kacprzyka wprost twierdząc, że były koordynator SOR-u sam wielokrotnie popełniał błędy lekarskie.

Sam Kacprzyk, który zrezygnował zarówno z mandatu radnego, jak i pracy w Szpitalu Południowym, odrzuca te oskarżenia. Jego pełnomocnik, mecenas Jacek Dubois zapowiedział pozew przeciwko byłemu ordynatorowi oddziału chirurgii.





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