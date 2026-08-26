Trzaskowski otworzył Campus Polska. "Dla mnie ważna jest jedna rzecz"

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

- Rozpoczynający się w środę w Olsztynie Campus Polska Przyszłości to największy tego typu festiwal polityczno-społeczny w naszej części Europy, który ma przede wszystkim pomóc młodym ludziom zaangażować się społecznie i politycznie - podkreślił inicjator wydarzenia prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

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Konferencja prasowa otwarcia Campus Polska Przyszłości 2026. Siedem osób przy mikrofonach, w tym Rafał Trzaskowski i Barbara Nowacka.
Konferencja prasowa z okazji otwarcia 5. edycji festiwalu Campus Polska PrzyszłościTomasz WaszczukPAP

W skrócie

  • Campus Polska Przyszłości w Olsztynie to polityczno-społeczny festiwal mający angażować młodzież społecznie i politycznie.
  • Rafał Trzaskowski oraz inni organizatorzy podkreślają otwartą formułę wydarzenia i transparentność finansowania, a także dystansują się od wsparcia ze strony giełd kryptowalut.
  • Program Campusu obejmuje spotkania, debaty i warsztaty z udziałem polityków, ekspertów i aktywistów, a wydarzenie wraca do Olsztyna po przerwie spowodowanej organizacją w innym mieście.
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Podczas środowej konferencji prasowej, poprzedzającej otwarcie Campusu wiceszef KO mówił, że w tym roku w Olsztynie będzie około 1 tys. młodych uczestników i 240 prelegentów; zaplanowano 120 wydarzeń.

- Dla mnie ważna jest jedna rzecz - że to jest formuła całkowicie otwarta, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem, bo ponad 3,5 tys. młodych ludzi aplikowało, żeby być z nami. To formuła, która na stałe wpisała się w kalendarz społeczno-polityczny Polski, z czego wszyscy jesteśmy bardzo dumni. Dlatego że w polityce ważna jest determinacja, ale ważna również jest zdolność do kontynuacji tego, co się raz zaczęło i stąd piąta edycja - wskazał Trzaskowski.

Trzaskowski o Campus Polska: Wielokrotnie słyszałem takie pytania

Prezydent stolicy był pytany przez dziennikarzy m.in. o to, czy Campus pomoże mu odbudować wizerunek po doświadczeniach wyborczych i tzw. aferze Szpitala Południowego w Warszawie. Odpowiedział, że codziennie bardzo ciężko pracuje w Warszawie, a od rana zajmował się przede wszystkim tym, żeby wszystkie remonty skończyły się o czasie. Podkreślał, że Campus nie jest doraźną imprezą i odbywa się niezależnie od tego, czy idą wybory, czy jest po wyborach.

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Grafika: Magdalena Piasecka; Zdjęcia; AA/ABACA/Abaca Press/Forum/Beata Zawrzel/REPORTER/East News
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- Ja wielokrotnie słyszałem tego typu pytania: czy Campus jest po to, żeby ktoś z nas osiągnął jakiś cel? Przez pięć lat pokazaliśmy, że Campus Polska Przyszłości jest przede wszystkim dla młodych ludzi. Jest po to, żeby pomóc im zaangażować się społecznie i politycznie, żebyśmy my się też mogli przez cały czas uczyć od nich tego, co jest najważniejsze - stwierdził

Nitras uderza w Karola Nawrockiego. "Campus Zondacrypto"

Minister edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że w polityce liczy się konsekwencja i odwaga, żeby pracować z młodymi ludźmi i włączać ich w politykę - bez względu na to, czy jest się w opozycji, czy się rządzi. W jej ocenie, Campus stał się dla innych w Polsce pewnym wzorcem do naśladowania. Deklarowała, że organizatorzy tego wydarzenia nie boją się trudnych pytań.

- Za rok wybory i traktujemy ten Campus jako początek tego naszego koalicyjnego, wielkiej koalicji demokratycznej bicia się o Polskę - oświadczyła.

Poseł Sławomir Nitras deklarował, że finansowanie Campusu jest transparentne. - Jestem dumny z tego, że nigdy żadna ani Zondacrypto, ani żadne giełdy kryptowalut nie wspierały naszego projektu - stwierdził.

Nitras odniósł się inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego i jego małżonki Marty, również skierowanej do młodych, którzy zaprosili młodzież do swojej rezydencji w Juracie na Półwyspie Helskim. Deklarował, że Campus Polska nie jest finansowany przez Skarb Państwa.

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- My możemy nazwać się Campus Polska Przyszłości, bo to jest symbol pewnej uczciwości, bo chcemy Polski w przyszłości uczciwej. A ta impreza, która odbywa się w Juracie powinna się nazywać Campus Zondacrypto, bo tam każdy ma te łapy umaczane w tym interesie - stwierdził.

Campus Polska. W programie spotkania z politykami i ekspertami

Według organizatorów tegoroczny program Campusu skupia się na trzech obszarach: Polska, Europa, Świat: geopolityka, bezpieczeństwo i rola Polski w strukturach międzynarodowych; Polska Możliwości: innowacyjne państwo budowane na dialogu nauki, biznesu i aktywizmu; Odporność jutra: reagowanie na kryzysy, dezinformację i wyzwania przyszłości. Oprócz debat i paneli odbędą się warsztaty z udziałem polityków, ekspertów, aktywistów, samorządowców, publicystów i artystów.

W programie pierwszego dnia są m.in. spotkania z laureatem pokojowej nagrody Nobla, białoruskim obrońcą praw człowieka Alesiem Bialackim, a także z szefem MSWiA Marcinem Kierwińskim.

Wśród gości trwającego do 26 do 30 sierpnia Campusu będą członkowie rządu: premier Donald Tusk, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, minister energii Miłosz Motyka, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemanowicz-Bąk, wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Magdalena Sobkowiak-Czarnecka czy pełnomocniczka rządu ds. równości Katarzyna Kotula.

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Z uczestnikami spotkają się też m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty i marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut, węgierski minister kultury oraz wiceprzewodniczący partii TISZA Zoltan Tarr oraz amerykański strateg polityczny, były dyrektor polityczny w administracji prezydenta Baracka Obamy, Patrick Gaspard.

Rusza 5. edycja Campus Polska. Projekt wraca do Olsztyna

Projekt "Campus Polska Przyszłości" zainaugurowany został w 2021 r. Był inicjatywą Ruchu Wspólna Polska powstałego jesienią 2020 r. wokół Rafała Trzaskowskiego po kampanii prezydenckiej. Campus wraca do Olsztyna po rocznej przerwie. W 2025 r., po przegranych przez Trzaskowskiego wyborach na prezydenta RP, zorganizowano w Międzyzdrojach okrojoną wersję wydarzenia - Campus Academy.

Organizator - Fundacja Campus Polska - określa wydarzenie jako największy festiwal społeczno-polityczny w Europie. W dotychczasowych edycjach wzięło udział ponad 4,9 tys. uczestników i ponad 1,5 tys. prelegentów. Campus odbywa się na terenie miasteczka akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w olsztyńskim Kortowie.

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