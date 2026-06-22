Trzaskowski ogłasza w sprawie Szpitala Południowego. "Oficjalnie"

W skrócie W Szpitalu Południowym w Warszawie powołano nową radę nadzorczą, której członkami zostali Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński.

Wcześniej Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd szpitala, a nową prezeską została Aneta Gomółka-Siembora, której zadaniem ma być współpraca przy wyjaśnianiu nieprawidłowości.

Sprawa Warszawskiego Szpitala Południowego dotyczy m.in. wysokich zarobków lekarza Dawida Kacprzyka i tzw. saloniku VIP dla polityków KO w placówce.

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Rafał Trzaskowski we wpisie, który pojawił się na platformie X, przekazał, że w skład nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego w Warszawie weszli Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i prof. Mariusz Bidziński.

"Ten skład gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji w wielu obszarach: od prawa, przez funkcjonowanie spółek, po wiedzę medyczną" - napisał prezydent stolicy.

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Warszawski Szpital Południowy. Trzaskowski odwołał cały zarząd placówki

Rafał Trzaskowski o powołaniu nowej rady nadzorczej Szpitala Południowego informował w piątek. Zapewniał wówczas, że w jej skład wejdą "urzędnicy miejscy i specjaliści z zakresu ochrony zdrowia". Ponadto zapowiedział, że do końca miesiąca nastąpią zmiany w radach pozostałych miejskich spółek medycznych.

W czwartek prezydent Warszawy informował z kolei, że na jego wniosek odwołany został cały zarząd warszawskiego Szpitala Południowego. Nową prezeską zarządu placówki została Aneta Gomółka-Siembora - specjalistka z zakresu audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia oraz zamówień publicznych.

Trzaskowski informował wówczas, że "pierwszym i najważniejszym" zadaniem Gomółki-Siembory będzie "ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanym w wyjaśnianie nieprawidłowości, do jakich miało dochodzić w zarządzaniu placówką".

"Wszystkie wątpliwości muszą zostać wyjaśnione dogłębnie i transparentnie" - podkreślał.

Media: Trzaskowski otrzymał informację o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym

Rafał Trzaskowski - jak wynikało z tekstu opublikowanego przez portal Zero - otrzymał informację o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym w Warszawie niemal rok przed tym, jak sprawa ta trafiła do mediów - w lipcu 2025 roku.

Ówczesny ordynator chirurgii o problemach placówce miał najpierw poinformować odwołaną niedawno dyrektor szpitala Annę Łukasik oraz jednego z członków rady nadzorczej. Kiedy nie doczekał się odpowiedzi, miał zwrócić się do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego poprzez komunikator internetowy i poprosić o spotkanie.

Dziennikarze relacjonowali, że polityk wiadomość na komunikatorze internetowym otrzymał i na nią odpowiedział, prosząc o informację na piśmie. Inną wersję wydarzeń przedstawił jednak sam Trzaskowski.

"Codziennie dostaję setki wiadomości. Z przeróżnych źródeł. Nie z każdą wiadomością jestem w stanie się zapoznać. A prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji" - poinformował polityk Koalicji Obywatelskiej.

Włodarz stolicy argumentował, że wszelkie nieprawidłowości powinno się zgłaszać, korzystając z formalnych ścieżek. Mowa o pisemnym zawiadomieniu właściwych organów, w tym prokuratury, albo procedurze zgłoszeń dla sygnalistów.

Afera wokół Szpitala Południowego. Stefa VIP i wysokie zarobki lekarza

Sprawa nieprawidłowości w Szpitalu Południowym poruszyła polską scenę polityczną na początku zeszłego tygodnia, kiedy na jaw wyszła kwestia ogromnych zarobków Dawida Kacprzyka, radnego KO i koordynatora SOR-u w placówce.

29-letni lekarz, będący ciągle w trakcie specjalizacji, w ciągu roku zarobił 1,6 mln złotych. Ponadto portal Zero ustalił, że na SOR-ze w Szpitalu Południowym politycy Koalicji Obywatelskiej byli przyjmowani poza kolejką i mogli korzystać z tzw. saloniku VIP.

Po ujawnieniu tych informacji Kacprzyk zrezygnował zarówno z członkostwa w KO, jak i mandatu radnego. Ponadto szpital rozwiązał z nim umowę. Z kolei premier Donald Tusk zwrócił się do Naczelnej Izby Kontroli (NIK) o przeprowadzenie kontroli.





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